美商務部擬撤銷對華為出口許可，全面切斷華為供應鏈

美國加大了對中國企業的圍堵力度，據外電報道，基於國家安全考慮，美國商務部正在審查對中國科技巨頭華為出口的現有許可證，擬撤銷發給美國供應商對華為出口的許可證。



美國商務部副部長艾斯特維茲(Alan Estevez)周二(28日)於國會聽證會中表示，美方正在評估美企向華為出售專利許可。美國商務部早於前總統特朗普政府時期，把華為列入實體清單，限制美國企業向華為提供產品或專利技術。不過，艾斯特維茲指出，特朗普政府當時仍容許部分美國企業向華為供應若干5G產品，商務部正在檢視有關安排。



美國擬擴大制裁華為範圍，禁止向其供應4G芯片等



此外，外電引述一位熟悉政府政策審議的前高級安全官員周二透露，白宮已經指示商務部，要切斷4G產品銷售，是時候讓華為承受更多痛苦。



今年1月就有消息傳出，拜登政府正商討調整對華為出貨許可證政策，除了5G設備以外，計劃4G產品、Wi-Fi 6和Wi-Fi 7、人工智慧(AI)、高性能運算及雲端專案都將納入禁令之中，全面切斷華為在美國供應鏈，預計美國最快5月將作出決定。

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