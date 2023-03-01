世界冰球錦標賽播錯國歌，港隊T字手勢叫停
01/03/2023
再有港隊參與的國際體育賽事發生播錯國歌事件。在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別比賽，香港男子隊昨日在分組賽以11比1擊敗伊朗，賽後播放國歌時錯誤播放反修例歌曲，維持約10秒，港隊成員隨即做出T字手勢叫停，有隊員上前向賽會反映，大會其後道歉指會更正，並正確播出中國國歌。
01/03/2023
再有港隊參與的國際體育賽事發生播錯國歌事件。在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別比賽，香港男子隊昨日在分組賽以11比1擊敗伊朗，賽後播放國歌時錯誤播放反修例歌曲，維持約10秒，港隊成員隨即做出T字手勢叫停，有隊員上前向賽會反映，大會其後道歉指會更正，並正確播出中國國歌。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2023 12:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2023 12:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/03/2023 12:20
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