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世界冰球錦標賽播錯國歌，港隊T字手勢叫停

01/03/2023

 

　　再有港隊參與的國際體育賽事發生播錯國歌事件。在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別比賽，香港男子隊昨日在分組賽以11比1擊敗伊朗，賽後播放國歌時錯誤播放反修例歌曲，維持約10秒，港隊成員隨即做出T字手勢叫停，有隊員上前向賽會反映，大會其後道歉指會更正，並正確播出中國國歌。

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