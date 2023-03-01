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經絡:2月樓花按揭跌逾六成，匯豐奪樓花按揭冠軍

01/03/2023

　　根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年2月份現樓按揭宗數為5738宗，按月跌3.1%，並連跌2個月。而該月的樓花按揭宗數為77宗，按月跌63.2%。今年2月份現樓按揭宗數比去年同期5579宗增加2.8%，樓花按揭宗數比去年同期612宗大減535宗或87.4%。


　　以首2個月比較，今年首2月現樓按揭宗數錄得11662宗，按年下跌37.4%，並創7年的首2月新低。今年首2月樓花按揭宗數則為286宗，按年跌76.7%，並創11年的首2月新低。


　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2月份樓花按揭宗數雖顯著回落，不過防疫措施已全面放寬，有利帶動整體市況，而發展商近期開始積極推盤，料一手市場交投將會回暖，樓花按揭宗數先會見平穩後回升。
　
中銀及匯豐分別奪現樓及樓花按揭冠軍

　　現樓銀行市佔率方面，中銀香港重奪冠軍寶座，市佔率為27.7%；匯豐銀行則下跌1級，以市佔率23.6%排名第二；而恒生銀行以市佔率達16%排名第三；東亞銀行以市佔率達5.6%排名第四；花旗銀行上升1級排名第五，市佔率達5.2%。


　　樓花排名方面，匯豐銀行連續3個月排名第一，市佔率為23.4%；中銀香港及恒生銀行排名第二，市佔率達16.9%；東亞銀行上升2級排名第三，市佔率達6.5%；交通銀行上升2級排名第四，市佔率為5.2%；渣打銀行及中國工商銀行(亞洲)排名第五，市佔率達2.6%。


　　四大銀行及中小型銀行市佔率的差距擴寬，今年2月份四大銀行現樓市佔率由上月67.4%增加至71.1%，而中小型銀行市佔率則由上月32.6%減少至28.9%。曹德明表示，樓市回穩，各銀行亦積極爭取上半年的按揭業務，並相繼推出各項優惠吸引客戶，客戶將傾向選擇較多優惠的銀行承造按揭。

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