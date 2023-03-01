《神州經脈》官方民間PMI強反彈 財政政策將加力股匯齊揚

全國兩會即將召開，加上2月官方及民間PMI數據強勁、房地產出現回穩跡象，A股及人民幣匯市今日表現強勁。滬綜指今日盤中一度創下去年7月以來的新高，最終收漲1%。深成指升1.11%，創業板指同升0.61%。兩市全日成交額達到9189億元（人民幣．下同），按日大升21.4%，外資結束連續五日淨流出，今日（1日）淨流入70.1億元，為近1個月新高。

（shutterstock）

市場預期，全國人大會議召開將釋放支持增長的信號，這可能重新點燃市場對中國經濟復甦的樂觀情緒，並提振離岸人民幣。人民幣兌一美元中間價今報6.9400，較上個交易日升119點子，兩連揚。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅低開不久後回升，盤中一度飆614點高見6.8778，尾盤維持高位，最終收報6.8854升538點子，兩連漲，創自2月21日以來一周新高。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，2月官方製造業採購經理指數（PMI）為52.6%，比上月上升2.5個百分點，高於臨界點，亦高於市場預期的50.5%，統計局稱數據反映製造業景氣水平繼續上升。據外電統計，這是2012年4月以來的近11年歷史高位。至於非製造業商務活動指數為56.3%，比上月上升1.9個百分點，繼續高於臨界點，反映非製造業恢復發展態勢向好。

2. 2月財新中國製造業PMI錄得51.6，較1月上升2.4個百分點，2022年8月來首次高於臨界點，為2022年7月來最高。這一走勢與國家統計局製造業PMI一致。財新智庫高級經濟學家王喆表示，2月經濟加快修復，供求擴張，外需提振，就業開始復甦，物流恢復提速，製造業企業對未來景氣度信心增長，顯示疫情「過峰」後，經濟開始進入後疫情時代修復期。

3. 評級機構穆迪將今明兩年中國經濟增長預測由4%上調至5%，反映重新開放後國內需求，尤其是服務業需求的反彈。穆迪預計，非貿易服務業被壓抑的需求，將從今年春季起支撐消費反彈，旅遊和酒店行業可能受益最大。至於房地產行業將繼續疲軟，拖累經濟增長。

4. 中國指數研究院報告指，內地2月100個城市新建住宅平均價格按月持平，結束連續7個月跌勢；按年則跌0.06%，跌幅比1月擴大0.03個百分點。上月二手住宅價格按月微跌0.01%，跌幅比1月收窄0.1個百分點；按年跌0.96%，跌幅擴大0.15個百分點。2月新建住宅及二手住宅價格，按月下跌的城市數量均明顯減少。

5. 中國網信辦去年9月出台規定，要求在中國運營的跨國企業必須提交用戶數據流供監管機構審核，以加強網絡和國家安全，限期在今日已屆滿，但很多跨國企業仍未能及時提供有關資料。據外電引述消息指，監管機構已經減輕了跨國公司面臨的最後期限壓力，只需要在今日前提交一份包含用戶數據和流量文件的申請，而不需要完成整個安全審查。

6. 財政部部長劉昆在國新辦發布會表示，要加大財政政策力度穩住經濟大盤，擴大國內總需求，同時將赤字率保持在合理水平。適度加大財政政策擴張力度。加力點主要是三個：一是在財政支出強度上加力，適度擴大財政支出規模。二是在專項債投資拉動上加力。合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大投向領域和用作資本金範圍，持續形成投資拉動力。三是在推動財力下沉上加力。

7. 工信部副部長辛國斌表示，將盡快研究明確新能源汽車車購稅減免等接續政策，今年新能源汽車產業將保持良好的發展態勢，生產和銷售將實現穩定增長。財政部副部長許宏才在發布會上表示，讓消費盡快恢復成為經濟增長的主拉動力。對於購置期在2023年的新能源汽車繼續免徵車輛購置稅。



8. 美媒此前報道，美國能源部目前推論認為新型冠狀病毒疫情起源是來自中國實驗室外洩，與聯邦調查局持相同立場，但對此推論的信心程度仍然偏低。中國外交部發言人毛寧在北京主持例行記者會時回應有關問題，稱中國始終參與全球新冠科學溯源，堅決反對借溯源搞政治操弄，奉勸美國應當在新冠病毒溯源問題上尊重科學和事實，並應當開放德特里克堡基地接受調查。

撰文：經濟通中國組

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