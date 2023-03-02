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林家亨：三月為汽車銷售淡季可趁低吸納　理想今年單車均價虧轉盈

02/03/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股3月開門紅，單日飆升逾800點，終止六連跌，大幅反彈主要與製造業PMI向好有關？兩會即將於本周六（4日）召開，參考過往十年數據，港股於兩會後一個月以升市為主，或預示恒指將調整完畢？比亞迪(01211)交付量按年升逾一倍，加上各政府部門續撐新能源車發展，或能推動新能源車板塊提早步出淡季﹑重燃炒風？嗶哩嗶哩(09696)今日將公布業績，短視頻股之中，最近以快手(01024)最受北水青睞，惟早前政府計劃加強短視頻監管，部署相關股份有甚麼注意事項？

 

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