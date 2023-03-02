醫院連生事故 扶抱吊機外殼掉落 醫管局:已通知醫院聯網檢查類似路軌

消息指，屯門醫院發生病人扶抱吊機路軌部件外殼掉落，幸好事件中無人受傷。



繼早前聯合醫院發生冧手術燈事件，早前有議員表示，醫療界發生相關事件，令市民信心受到打擊，有需要就事件進一步追究。

外殼長17厘米，醫管局通知聯網醫院作檢查



管局表示，接獲屯門醫院的相關報告，一個內科及老人科康復病房內的病人扶抱吊機路軌發生部件外殼掉落事件，外殼長約17厘米，闊9.5厘米。事發時被吊運的病人已通過這段路軌，事件中沒有病人及職員受傷，有關吊機已即時停用。



醫管局已通知所有醫院聯網檢查類似的路軌，並提醒職員在操作吊機前，作出安全檢查及確保附近環境安全。



林哲玄：對醫院發生事故感到遺憾



醫療衞生界議員林哲玄早前在電台節目上表示，公立醫院發生連番事故，令市民信心受到打擊，並對此感到遺憾，目前難以就事情哪方面發生問題而下定論，但認為醫管局對重要醫療器材的維修保養工作較隨便，有需要就事件進一步追究。



他強調，醫管局有責任多行一步，確保生產商維修保養做足功夫，包括要有突擊檢查和內部巡查，否則後果可以十分嚴重。

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