特首評分及民望淨值創五年新高

香港民意研究所公布特首及政府最新民望，特首李家超獲59.2分，創5年多以來的新高。



今次調查於2月1日至9日期間，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問1017位18歲以上的香港居民，調查得出李家超評分為59.2分，民望淨值為正19個百分點。評分及民望淨值均創2017年11月以來新高。



至於政府民望方面，特區政府的最新滿意率為49%，不滿率為28%，滿意率淨值為正20個百分點，創2008年5月以來新高。