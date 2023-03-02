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百勝中國去年盈利倒退　惟今年業績料受惠復常　內需股還有哪些好選擇？

02/03/2023

　　經營肯德基及必勝客的百勝中國(09987)公布去年業績，受內地疫情影響，去年少賺55%，同店銷售額跌7%，今日(2日)股價最多跌近3%。不過，內需股去年業績欠佳相信在市場預期內，啤酒股百威亞太(01876)昨日(1日)收市後亦公布去年少賺近4%，績後仍獲高盛唱好，但股價績前已炒高，今日亦見回吐。無論如何，相信隨著內地復常，內需股今年業績料會明顯好轉，除這兩隻外還有哪些選擇呢？

 

(截自百勝中國網頁)

 

百勝中國去年少賺55%　同店銷售額跌7%

 

　　百勝中國去年淨利潤4.42億元(美元．下同)，按年下跌55.4%，主因是經營利潤減少，部分被按市值計價的股權投資虧損所抵銷。經調整淨利潤為4.46億元，按年下降15%。公司此前公布派末期息0.13元，將於下周一(6日)除淨。期內總收入95.69億元減少2.9%，當中肯德基業務收入為72.19億元上升3.1%，必勝客業務收入19.6億元跌7.1%；經營利潤6.29億元跌54.6%，主要受2021年第四季重新計量之前持有的杭州肯德基股權所產生非現金收益6.18億元影響。經調整經營利潤為6.33億元，按年下降17%。截至去年底門店總數12947家，淨新增1159家門店，預期今年淨新增約1100至1300家門店，全年資本開支介乎約7億至9億元之間。

 

　　另去年系統銷售額按年下降5%，其中肯德基和必勝客分別下降4%和3%。同店銷售額按年下降7%，其中肯德基和必勝客分別下降7%和6%。餐廳利潤率為14.1%，相對2021年同期的13.7%有所下跌。集團指，肯德基及必勝客外賣銷售上升，合資公司Lavazza的銷售也有貢獻，但受到收購杭州肯德基導致與加盟店及聯營合營公司往來交易收入減少影響，加上新冠疫情影響餐廳暫時停業，從而抵銷了外賣升勢。


百威亞太去年少賺3.9%　高盛：收入勝預期估值吸引

　　百威亞太則於昨日收市後公布，去年純利按年跌3.9%至9.13億元，末期息3.78仙增加25.2%；去年收入按年升2.4%至64.78億元。其中第四季收入11.65億元，按年跌18.5%；虧損約1200萬元，上年同期純利約9900萬元。去年全年總銷量增加0.7%，原因是韓國及印度業務表現強勁，但中國業務去年全年受疫情限制影響。不過，集團指，內地的餐館及夜場已重新開放，預計2月內地銷量增長逾20%。雖預期今年成本趨勢持續向上，但增幅將較去年有所收窄。

 

　　高盛發表報告指，百威亞太去年收入勝預期，主因或是印度銷售勢頭強勁，惟印度業務EBITDA貢獻仍然較小，而且中國業務EBITDA利潤率受壓。隨著原材料成本壓力在今年緩解，百威亞太的啤酒將繼續進行高端化，且公司將受惠中國娛樂場所重新開放，同時預計韓國市場將出現強勁復甦。目前估值具吸引力，按預估市盈率計算，仍低於行業平均水平，目標價為29元，評級「買入」。

溫傑：中國復常潤啤更受惠　回落至56元可吼

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，百威亞太去年銷售只增長0.7%，收入卻增加2.4%，代表單價提升賣多了靚酒，但銷售成本增加8.5%，毛利率應明顯受壓，亦可能因此令純利倒退，總括而言其業績普通，第四季表現較差，韓國及印度市場表現好，但中國業務佔比較大，故關鍵要看往後中國經濟及銷售，其股價回落至約22元較吸引。如果有信心中國會復常，不如買業務集中中國市場的華潤啤酒(00291)，但潤啤單是昨日已由58元升至62.7元，儘管以今年全年計仍有水位，惟回落至約56元才較吸引。

 

　　溫傑又指，包括啤酒、體育用品及旅遊股等內需股去年業績不是最重要，料今年業績都會明顯好轉，首季會有改善，真正表現理想可能到次季。

 

海底撈料去年虧轉盈　花旗：今年消費股首選予目標價27.3元

 

　　值得一提，除百勝中國公布了業績外，另一餐飲股海底撈(06862)本周初發盈喜，預期去年淨利潤不低於13億元(人民幣．下同)，2021年度虧損約41.6億元；收入預計不低於346億元，同比減少不超過15.8%。預期利潤主因根據「啄木鳥計劃」採取改進措施令餐廳營運效率提高，且自去年6月以來，隨著新冠疫情緩和，餐廳經營表現明顯好轉。由於內地於去年12月調整新冠疫情控制措施，相信業務表現將進一步改善。

 

　　花旗指，海底撈業績表現高於該行及市場預期，仍是該行今年中國消費行業的首選之一，另預計其翻桌率將在中國重新開放後進一步改善，予目標價27.3元及「買入」評級。摩根士丹利則指，公司預計核心淨利潤為逾9.7億元，高於該行預期，反映出積極的成本控制措施帶來的經營槓桿較該行預期更強大，料其股價在未來45天內絕對上漲，予目標價24元及「增持」評級。另大和指，如果不考慮一次性收益，海底撈去年核心淨利潤比市場預期高約78%，而下半年淨利潤率約為7%，顯示啄木鳥計劃已初見成效，將評級由「跑贏大市」上調至「買入」，並將目標價由20元升至25元。

 

　　百勝中國今日收市跌2.26%報468元，百威亞太跌1.99%報24.65元，海底撈跌0.22%報22.45元，潤啤跌1.28%報61.85元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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