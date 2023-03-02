  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】儀表盤似失靈　加息油門續轟

02/03/2023

　　猛踩加息油門的美聯儲，面前的「通脹」、「就業」、「增長」三大儀表盤正瘋狂搖擺。一邊是商品價格現通縮跡象，但2月ISM製造業原材料價格指數狂飆；一邊是半世紀最低的失業率和千萬職位空缺，但業界巨頭如橋水、麥肯錫紛加入裁員大軍；一邊是零售業買氣韌性不減，但低信用消費者正以創紀錄速度拖欠汽車貸款。盡管水晶球愈來愈模糊，但屢遭打臉的聯儲高官和交易員，似陷入物極必反。



兩年期美債息刷新金融海嘯後紀錄



　　兩年期美債孳息率周四(2日)升穿4.92%，刷新2008金融海嘯後紀錄，連同十年期孳息率自去年11月以來再次企上4%，都令「Higher for longer」成為當下真理。短短一個月間，債市對聯儲3月加息50基點押注，亦從零可能升至三成。

 

 

美國 「通脹」、「就業」、「增長」三大數據儀表盤正瘋狂搖擺。

 


　　而周二公布的美國2月ISM製造業指數，原材料價格分項一躍重回擴張，為鮑威爾口中的「商品通縮」論添疑，業界大佬、安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian就警告，更好地了解短期通脹動態(商品通縮有限，服務通脹相當頑固)，是避免美聯儲在兩年內第三次遠遠落後曲線的必要之舉，直言「美國是時候升級對抗通脹(upgrade its fight against inflation)」。



橋水亦裁員，官方就業數據或滯後



　　然而，正當聯儲高官對加息路徑鬥放鷹之際，包括明年有投票權的亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic，昨日指「5%-5.25％應保持不變直至2024年晚些時候」，繼全球最大資產管理公司黑石年初宣布將裁員500人(佔比2.5%)後，全球最大對沖基金橋水剛進入3月亦宣布將裁員100人(佔比8%）。此外，諮詢顧問巨頭麥肯錫上周亦透露擬裁員2000人(佔比4%)。

 


　　科技、金融、零售等各行各業裁員消息不絕於耳，但聯儲堅稱就業市場緊張，是否哪裏出錯？解釋之一是，勞工部就業數據或滯後。從市場數據看，無論是財報季會議上提及「Labor shortage」的公司佔比錄大流行復甦以來最低(不到5%)，還是求職網站發布的新增職位數量放緩，乃至薪酬調查顯示計劃2023年加薪的雇主比例下降，都顯示就業市場正降溫。



卡數撐消費，豁免學生貸款掀爭議



　　那麼，游走在軟著陸、硬著陸之間的經濟增長動力又如何？雖然1月零售銷售額按月急彈3%，但創新高的信用卡餘額(去年底9860億美元)、次級汽車貸款拖欠率突破6%(高於08金融海嘯)，似乎呈現美國經濟最大動力的消費未來不祥之兆。

 

 

學生債務減免的倡導者聚集在華盛頓國會山最高法院外。(AP)

 


　　眼見Z世代(18至25歲)持有的信用卡數量突破創紀錄的5.18億張，千禧一代(24歲至43歲)的總債務高達3.8萬億美元，總統拜登擬豁免逾4000萬人學生貸款(每人上限2萬美元)的計劃可謂及時雨，但周二(28日)闖關最高法院似不樂觀，數名保守派法官對政府豁免聯邦貸款的權力表示懷疑，將押後至6月裁決。

 


　　倘若屆時政府敗訴，而驢象繼續就債務上限僵持(財政部非常規管理措施料可持續至6月5日)，疊加聯儲鷹姿不減，完美風暴一觸即發？

 

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

87.750

異動股

00669

創科實業

82.750

異動股

02202

萬科企業

13.260

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.750
  • 00669 創科實業
  • 83.000
  • 02202 萬科企業
  • 13.260
  • 01725 香港航天科技
  • 13.260
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 152.800
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.340
  • 目標︰$12.00
  • 01610 中糧家佳康
  • 2.390
  • 目標︰--
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 7.310
  • 目標︰$8.00
  • 00017 新世界發展
  • 21.900
  • 目標︰$25.00
  • 09636 九方財富
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.750
  • 00700 騰訊控股
  • 364.400
  • 00388 香港交易所
  • 336.200
  • 00941 中國移動
  • 61.450
  • 00005 滙豐控股
  • 58.650
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.750
  • 目標︰--
  • 00914 海螺水泥
  • 30.400
  • 目標︰$33.00
  • 00941 中國移動
  • 61.450
  • 目標︰$70.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/03/2023 13:20  【香港要聞】傳高鐵香港段下周六起分階段恢復長途班次

02/03/2023 12:07  《國企紅籌》鐵塔(788)全年純利升近20%，息3.232分

02/03/2023 12:09  恒指低收83點報20536，中升跌4 %，信義玻璃逆市升4%

02/03/2023 08:35  《國企紅籌》萬科(2202)折讓逾6%配發H股，淨籌39億元

02/03/2023 08:34  百威亞太:去年少賺3.9%，股息3.78美仙增逾25%

02/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒９５億元，買騰訊沽理想

02/03/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】創科績後遭五行降目標，麥格理升友邦至跑贏大市

24/02/2023 17:45  《嚟緊炒Ｄ乜》百威亞太下周派成績表，中線睇３１﹒９９銀

02/03/2023 11:40  《財資快訊》美電升報７﹒８４９５，兩周以下拆息較上日微軟

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

香港寬頻:獲I Squared函件表明有意提出要約，午後復牌
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】儀表盤似失靈　加息油門續轟
人氣文章

新聞>財經熱話

內地樓市稍回暖萬科卻配股還債　抽水潮恐再現內房股價續浮沉
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

張振朗傷癒唔錫身繼續打
人氣文章

娛樂情報

否認「反封殺」港台 謝安琪︰我好需要宣傳
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【2023兔年運程】九運經濟全面睇！九運適合咩行業？港九新界邊區買屋同租屋最好？口罩要戴到幾時？(附文字版)
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「拍拖後不應再有異性朋友？」過度苛索安全感，以為捉緊了愛情，結果卻親手把它扼死
人氣文章

遊於藝．Bosco Hong

在歐洲買藝術品比以往貴？希望打入全球三大藝術品交易市場的法國，即將夢碎？
人氣文章

Beauty

春季就是需要一抹輕盈、透薄感！Jo Malone白花限量版系列香水、Caudalie鎮靜肌膚「皇后水」、Benefit毛孔護理系列
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲咖啡會令血壓上升？最新意大利研究：飲呢個分量不增加心血管疾病風險
人氣文章
飲咖啡會令血壓上升？最新意大利研究：飲呢個分量不增加心血管疾病風險
人氣文章
消委會｜測試28款雲耳、雪耳、白背木耳！4成雪耳等菌類含除害劑，「價真棧」最多！全部含金屬污染物！浸泡不當小心中毒（附詳細評分）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2023 14:32
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2023 14:32
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2023 14:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/03/2023 14:16
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/03/2023
香港寬頻:獲I Squared函件表明有意提出要約，午後復牌
人氣文章FOCUS02/03/2023
【FOCUS】儀表盤似失靈　加息油門續轟
人氣文章財經熱話02/03/2023
內地樓市稍回暖萬科卻配股還債　抽水潮恐再現內房股價續浮沉
人氣文章財經熱話02/03/2023
《午市前瞻》恒指兩萬一阻力大 創科雖釋除投資者疑慮惟前景黯淡
人氣文章財經熱話02/03/2023
【績後部署】新特能源績後急挫　價殘亦勿心急撈貨！
人氣文章香港要聞02/03/2023
特首評分及民望淨值創五年新高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金