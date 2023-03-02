美俄正通過閉門渠道，討論俄羅斯暫停參與新裁核條約
02/03/2023
據俄媒報道，俄羅斯副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)表示，美俄正通過閉門渠道，對俄羅斯暫停參與新裁核條約進行討論。但他強調，在美國改變對烏克蘭提供幫助的立場之前，俄方不會重回該條約。
另據白宮發布消息稱，美國總統拜登將因烏克蘭事件而宣布的緊急狀態延長一年，以便繼續對俄羅斯實施制裁。
02/03/2023
據俄媒報道，俄羅斯副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)表示，美俄正通過閉門渠道，對俄羅斯暫停參與新裁核條約進行討論。但他強調，在美國改變對烏克蘭提供幫助的立場之前，俄方不會重回該條約。
另據白宮發布消息稱，美國總統拜登將因烏克蘭事件而宣布的緊急狀態延長一年，以便繼續對俄羅斯實施制裁。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2023 15:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2023 15:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/03/2023 14:55
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