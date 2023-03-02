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美俄正通過閉門渠道，討論俄羅斯暫停參與新裁核條約

02/03/2023

　　據俄媒報道，俄羅斯副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)表示，美俄正通過閉門渠道，對俄羅斯暫停參與新裁核條約進行討論。但他強調，在美國改變對烏克蘭提供幫助的立場之前，俄方不會重回該條約。


　　另據白宮發布消息稱，美國總統拜登將因烏克蘭事件而宣布的緊急狀態延長一年，以便繼續對俄羅斯實施制裁。

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