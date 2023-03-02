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政府:目標交椅洲建成第三個核心商業區，容納最多55萬人居住

02/03/2023

　　政府舉辦交椅洲人工島初步建議展覽，規劃署署長鍾文傑表示，目標是把交椅洲人工島建設成第三個核心商業區，容納50萬至55萬人居住，類似沙田馬鞍山的規模，並創造27萬個就業機會。



擬建港島西至洪水橋鐵路，於堅尼地城站增轉乘站

　　土木工程拓展署署長方學誠表示，將來會有港島西至大嶼山東北連接路，成為第四條行車過海隧道；另亦計劃興建港島西至洪水橋鐵路，全長約30公里，有6個站，並建議將鐵路向北伸延到洪水橋，以便接駁至目前已在規劃中的港深西部鐵路。


　　他指出，人工島與港島的接駁點於香港大學站，但正考慮有關路線有否需要在堅尼地城站增加一個站作轉乘用途。有關路線將會由香港大學站，經人工島的A島核心商業區、人工島B島再往欣澳，可與東涌綫連接，並經屯門東接駁洪水橋。


　　方學誠續指，人工島會以三個島嶼組成，與鄰近的天然島嶼，交椅洲、小交椅洲、周公島及坪洲會以水道作分隔，避免對沿岸具生態價值的石珊瑚群落及白腹海鵰造成直接影響。

接駁港島的連接路將於2033年落成

　　被問及首批入住人工島的巿民會否成為「開荒牛」，方學誠表示，項目將分階段完成，而當局考慮填海時會先處理屬於策略性運輸基建落腳點的C島，及提供商業樓宇的A島，而接駁港島的連接路將於2033年落成，與首批人口入住是同年。在C島的商業及相關社區設施，將服務屆時首批搬入的巿民。


　　公眾參與方面，他表示，當局有關交椅洲人工島的網頁，約有7000個點擊率，亦有在不同地方舉辦展覽，約有9000人次參觀，另亦收到約有200封電郵、信件等。至於當中支持及反對的比例，他指目前仍在整理數據，暫未能掌握。

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