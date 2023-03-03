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尖沙嘴「海員之家」地盤大火　波及附近大廈 至少兩人受傷

03/03/2023

　　

　　昨晚位於尖沙嘴「海員之家」重建地盤發生大火，火勢迅速蔓延，隨後幾乎整棟大樓燒起，消息指至少波及附近6幢大廈，並有兩人受傷，到凌晨兩時火警升為四級；目前火勢相信已撲熄。

(AP圖片)

　　運輸署宣布，中間道介乎彌敦道與梳士巴利道之間的全線仍然封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路，而前往尖沙咀一帶的市民請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

*火警燒旺並傳來怪味，附近6廈受波及*


(AP圖片)


　　消息指昨晚約11時，位於中間道11號的前海員俱樂部地盤發生火警，隨後火勢迅速蔓延，對面港島居民亦能看到火焰；至11時37分將火警升為三級火，至少兩名市民受傷。

(AP圖片)

　　有附近居民表示，現場火勢猛烈，燒著地上樹木，並傳來陣陣臭膠味，消息指至少波及附近6幢大廈，包括喜來登酒店天台、恆星樓、國際電信大廈、重慶大廈、遠東大廈及彌敦道26號，而喜來登酒店及重慶大廈更一度升為二級火；目前火勢相信已撲熄。

地盤重建由郭炳湘生前投得，將變成酒店

 

　　據資料顯示，該地盤原本為海員俱樂部，為訪港及本地註冊海員提供服務，於2018年2月，由已故郭炳湘創立的帝國集團獨資投得「海員之家」重建項目，投資約60億元，並補地價11.3億元，重建後為綜合用途樓宇，低層為新的海員俱樂部，高層則為商住酒店。

 

(AP圖片)

 

(AP圖片)

 

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