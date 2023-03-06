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突破傳統倉庫管理局限　ZhenHub雲端系統成物流運輸新方向

06/03/2023

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本港科技公司ZhenHub憑研發的智能供應鏈雲端管理系統勇奪經濟通舉辦之「2022智慧生活夥伴大獎」傑出企業資源規劃方案獎。

 

民眾在疫情下改變了消費模式，更喜歡足不出戶購物，亦進一步促進電子商貿發展。成功的電子商貿需要完善、緊密的物流運輸系統配合，本港科技公司ZhenHub研發的智能供應鏈雲端管理系統就能夠成為好幫手，該系統能夠為企業節省人手及物流的時間，同時有助企業加強內部管理，減少出錯，突破傳統倉庫管理的局限。

 

傳統物流運輸方式，由處理訂單、管理倉庫到包裝出貨，都需要不同的系統處理，不同系統對接時容易出錯。而ZhenHub的智能供應鏈雲端管理系統Aratum，可以供倉庫員工﹑運輸人員﹑客戶代表﹑快遞員等獲取實時數據，並允許他們互相通信。系統會以雲端形式儲存數據，協助管理日常貨物出入庫記錄，並接駁物流公司系統，以自動發貨、出單、生成編號及追蹤貨物。

 

協助預判需求 避免供應鏈斷裂

 

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ZhenHub營運副總裁Thomas Choy指出，「當電商發展到一定規模，需要更有效率地去處理物流運輸的工序，而雲端管理系統不受地域限制，毋須再設立多個伺服器去儲存數據，用一部電腦就可負責管理。而且系統在設計時預留了API接口，用於接駁其他外來系統，增加企業擴展的可能性。」

 

Thomas又留意到，疫情期間電商需求上升，但因工人染疫缺勤，交通運輸停頓，經常導致補貨不足，令電商即使面對龐大商機，也常常只能望門興嘆。Thomas相信雲端管理系統可以填補這一缺口：「同樣的工作量，只需要原本五分一的人手和時間去完成，可減少對工人的依賴。即使面對突然激增的貨量需求，商家可以根據數據提前作出準確預判，亦因為系統與外來系統對接，操作人員得以輕鬆選擇最合適快捷的運輸方法，盡量確保供應鏈運作正常。」

 

傳統倉庫數碼化 提升效率

 

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另一方面，雲端管理系統亦可協助傳統倉庫數碼化，Thomas分享其中一個客戶的真實個案，該客戶是一間金屬回收公司，其回收工場與總部距離遙遠，以往總部只能透過閉路電視和人手監督工場運作。而該公司採用ZhenHub的系統Aratum Silo後，可以獲得工場的實時物流數據，從而提升管理效率，避免人為造假的機會。

 

ZhenHub系統的用家介面簡單易明，確保客戶的員工能在短時間內熟練操作；同時系統亦可加入個人化設定，滿足不同客戶需求。而ZhenHub亦會為客戶提供培訓，並有當地的客服人員作第一時間支援。目前ZhenHub正在研究發展 IoT(物聯網)技術和應用，期望結合硬件和軟件，增強自動化、收集數據等功能，進一步協助客戶提升供應鏈的管理和效率。

 

ZhenHub立足於香港，將進一步擴展東南亞業務，目前在內地、馬來西亞、菲律賓等地都設有分部，並即將落戶於泰國。

 

———————————————————————

 

公司簡介：

 

有見傳統供應鏈和電子商務的技術差距龐大，ZhenHub的共同創始人Vince Poon在考察了大灣區各倉庫、快遞公司和貨運代理後，便於2016年創立公司。願景是透過提升技術水平，讓供應鏈的每一環節運作得更有效率。在公司成立初期，願景已獲資深投資者Vincent Woo﹑本地物流翹楚Morning Express家族成員Sheldon Li鼎力支持。目前，全球有超過60間物流公司及倉庫使用ZhenHub的倉庫管理系統，系統在今年推出之最新版本為Aratum Silo 23。

 

資料由客戶提供

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