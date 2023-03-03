嗶哩嗶哩上季虧損收窄收入破紀錄刺激股價急漲 大行看法有保留宜趁高沽？

「B站」嗶哩嗶哩(09626)昨日(2日)收市後公布業績，上季經調整虧損收窄至13億元(人民幣．下同)，收入按年升6%至逾61億元創新高，隔晚美股表現反覆，早段曾跌逾7%，其後倒升逾9%收市，相信是因憧憬內地復常後本季收入可再創新高。今日(3日)B站港股亦高開一成高見168.5元，一舉收復昨日急跌近8%失地，但其後升幅一度收窄至不足半成。大行大多看得不太差，但未至於大為看好，其中富瑞籲買入但只予目標價172元。

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上季經調整虧損收窄至13億人幣 營業額按年升6.3%

嗶哩嗶哩去年虧損擴大至74.97億元，而2021年同期虧損67.89億元；經調整淨虧損擴大至66.92億元，而2021年同期經調整淨虧損54.78億元；期內淨營業額總額218.99億元，升12.98%。單計第四季虧損收窄至14.95億元，而2021年同期為20.88億元；經調整淨虧損收窄至13.12億元，此前市場預期虧損14.3億元，而上年同期虧損16.52億元；期內淨營業額總額61.42億元創新高，按年升6.3%，其中移動遊戲營業額按年減少12%至11億元，增值服務按年增24%至23億元。公司預計2023年全年淨營業額將達到240億至260億元，按年升9.6%至18.72%。

嗶哩嗶哩虧損收窄，與其推進降本增效關係密切。去年第四季公司進一步關注成本控制，其中市場和銷售費用按年縮減28%，淨虧損按年收窄29%。嗶哩嗶哩表示，今年會持續加速商業化、提升毛利率、縮窄虧損，實現2024年非美國會計通用準則盈虧平衡。

上季月均活躍用戶增速明顯放緩 今年突破4億不易

另方面，嗶哩嗶哩去年第四季日均活躍用戶按年增長29%至9280萬，月均活躍用戶按年增長20%至3.26億，相較2021年第四季日均和月均活躍用戶的增速分別為34%及35%，月均活躍用戶增速明顯放緩。管理層早前曾宣稱要在2023年完成月均活躍用戶突破4億，隨著時間臨近壓力大增。



為了促進用戶增長，公司過去一年持續為用戶提供品類豐富、多場景覆蓋的優質視頻內容。去年第四季，日均視頻播放量達39億次，按年增長77%，其中Story-Mode豎屏視頻日均播放量按年增長175%；用戶日均使用時長達96分鐘，總使用時長按年增長51%；月均互動數按年增長35%，達136億次。同時，公司圍繞精品化與IP化兩大核心策略持續深耕，不斷推出更多優質OGV(專業機構創作視頻)內容。





大和花旗齊指今年收入指引遜預期 予目標價28美元

大和發表研報指，嗶哩嗶哩訂下今年收入指引介乎240億至260億元，以中位數計按年增幅14%，遜市場預期，管理層解釋，這主要由於集團正結束部分利潤率較低的業務。預期第一季遊戲收入將按年錄中十位數(mid-teens)的跌幅，電商及其他業務將跌20%至30%。但管理層認為在直播、增值服務以及廣告業務的穩健增長下，首季整體收入料按年持平。另一個潛在催化劑是第二季網遊收入重新提速，集團有2個自研遊戲及6個版權遊戲排期於第二季發布，網遊業務毛利率料將高於其他業務板塊，並支持整體毛利率擴張。大和將嗶哩嗶哩今明兩年收入預測下調9%至12%，美股目標價由30.5美元調低至28美元，重申「買入」評級。

花旗指，嗶哩嗶哩去年第四季收入符預期，虧損亦有所收窄，而經調整毛利率稍稍好於預期，歸因於內容及寬頻成本改善，營運開支似乎按季平穩，但管理層仍需交代更多人力減省的好處。公司首次提供全年收入指引雖令人驚喜，但憂慮公司首季收入似乎不太驚喜，中位數字低出市場預期6%。相信業績會議將主要關注管理層對於廣告、遊戲復甦趨勢，以及利潤及經營支出預測，予美股目標價28美元，評級為「中性/高風險」。

富瑞：上季經調整盈利勝預期 予目標價172元

富瑞指，嗶哩嗶哩去年第四季收入符預期，非公認會計準則盈利勝市場預期。公司今年將聚焦收入增長、減低虧損(擬將非通用會計準則淨虧損進一步削減50%)及提升日活躍用戶增長。公司預期今年電商收入將按年下跌，但毛利率將按年上升，亦預期非電商業務如增值服務及廣告收人今年按年升逾兩成，整體毛利率約25%，另預期廣告行業增長今年可達雙位數，公司增長將快於同業。富瑞預期公司自行開發遊戲收入貢獻進一步增長，給予「買入」評級，予港股目標價172元，美股目標價22.1美元。

瑞銀表示，嗶哩嗶哩去年第四季收入按年升6.3%，毛利率提升至20.3%，非通用會計準則營業虧損率按年改善641個基點至-22.9%，均符合該行及市場預期；直播及增值服務升24%，基本與用戶流量相符，優於該行預期。每月活躍用戶按季跌2%至3.26億，較該行及市場預期為低。每日活躍用戶則達9280萬，佔每月活躍用戶28.5%，好過該行及市場預期。集團預期今年收入為240億至260億元，相較該行預期268億元低，收入預期調整將會在初期帶來負面反應，期待管理層帶來好消息，予「買入」評級，美股目標價33美元。另瑞信維持嗶哩嗶哩「跑贏大市」評級，目標價235元；高盛維持「中性」評級，目標價由197元升至200元；中銀國際維持「買入」評級，目標價由151.1元升至174.8元。

溫鋼城：用戶難大增不建議買入 升至170幾元宜食胡



今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指去年內地封控，但到第四季復常，開始有人落廣告，B站虧損收窄在預期內。市場預期公司2025年才可由虧轉盈，公司則預計明年便可扭虧；中國人口有14億，現時公司已有用戶10億，要再大幅增長有難度。昨日其美股抽升只因市場憧憬會有更多人落廣告，銷售會好轉，甚至期望快將召開的兩會將有政策扶持。總之，公司何時可扭虧不確定，有新資金不建議買入。他預期，B站或可升至橫行區頂200元前，但第一關要先看有幾條平均線聚集的180元，有貨升至170幾元宜先食胡，未有貨不建議追入。

溫鋼城續指，B站今年第一季收入料會更多，但相信未來收入增長很大程度靠廣告業務推動，而TikTok在外國被圍剿，B站想「走出去」相信亦不容易。至於用戶粘性就很視乎網紅及優惠，不容易保持。京東(09618)之前宣布提供巨額補貼即令股價下挫，網紅又可到處去，故短視頻股包括快手(01024)都不建議買入。

嗶哩嗶哩半日升9.6%收報167.8元，惟亦曾只升4.77%至160.4元，成交5.85億元。其他科技股亦普遍上升，京東升3.29%報185元，快手升5.31%報58.55元，阿里(09988)升0.63%收報88.15元，騰訊(00700)升1.38%報367.8元，美團(03690)升1.13%報142.9元，小米(01810)升0.32%報12.56元，百度(09888)升4.3%報148元，網易(09999)升2.37%報134.1元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉