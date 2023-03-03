Zoom業績欠佳大裁員，總裁僅上任9個月無得留低
03/03/2023
美國視像會議軟件Zoom周四(2日)提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，該公司已解僱了任職不到9個月的公司總裁托姆(Greg Tomb)。
托姆去年6月才加入Zoom，其使命包括強化上市戰略、營收和全球訊息。據外媒報道，Zoom未有說明解僱原因，但該公司業績萎縮較市場預期更嚴重，且在上月展開裁員，15%員工受影響。
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托姆去年6月才加入Zoom，其使命包括強化上市戰略、營收和全球訊息。據外媒報道，Zoom未有說明解僱原因，但該公司業績萎縮較市場預期更嚴重，且在上月展開裁員，15%員工受影響。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2023 16:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/03/2023 16:15
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