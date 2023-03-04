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【兩會焦點】全國人大明開幕13日閉幕　會期8日半

04/03/2023

 

　　全國兩會今起拉開序幕，十四屆全國人大一次會議將於明日（5日）召開，今日（4日）在人民大會堂舉辦新聞發布會。

 

人大開幕1

十四屆全國人大一次會議的會期為8日半，比去年增加兩日（吳迪攝）


　　新任的大會發言人王超今早亮相，他在新聞發布會上公布，大會將於明日（5日）上午開幕，13日上午閉幕，會期8日半。人大會期較去年增加2日，會期比政協長1日，不過較疫情前慣例以及換屆年的會期為短。

 

　　1960年出生的王超於1982年開始長期任職於原對外經貿部、商務部，負責對外貿易工作，2013年王超轉入外交系統，成為當時最年輕的外交部副部長，直至2019年卸下外交部職務。


　　王超並指，此次大會是在全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年召開的一次重要會議，是換屆的大會，也是國家政治生活中的大事。大會議程共有9項：第一項是審議政府工作報告；第二項是審查計劃報告及草案；第三項是審查預算報告填寫方案；第四項是審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議中華人民共和國立法法糾正草案的議案；第五項是審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；第六項是審議最高人民法院工作報告；第七項是審議最高人民檢察院工作報告；第八項是審議國務院機構改革方案；第九項是選舉和決定任命國家機構組成。

 

人大開幕2

全國人大於開幕前一日舉行預備會，代表們進入人民大會堂。（吳迪攝）

 

　　全國人大常委會圍繞八方面初步安排了35件繼續審議和初次審議的法律案。八個方面包括堅持和完善人民代表大會制度、構建高水平社會主義市場經濟體制、實施科教興國戰略、推進建設社會主義文化強國、保障和改善民生、推動綠色發展、完善社會治理體系，以及完善國家安全法治體系。目前，十四屆全國人大常委會立法規劃編制工作已啟動，正在向各方面廣泛徵集立法項目，將突出重點領域、新興領域、涉外領域立法。

 

撰文：經濟通記者吳迪北京專電

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