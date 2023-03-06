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【虛幣世界】LDO大跌10%，有傳美國證券委員會向其「開刀」

06/03/2023

　　消息指，美國證券交易委員會（SEC）將向Lido交易所開刀，將會對其作出起訴，Lido發言人拒絕評論。由於Lido協議在以太幣的質押，依照SEC 過去對證券的認定標準，該項目可能屬於證券範圍，Lido相關代幣LDO下跌10%。


　　消息來源來自Bankless加密播客的大衛霍夫曼，他聽說Lido和其他加密項目已收到 SEC的「Wells Notices」（即SEC的通知信，意味SEC將開始對其執法），但他後來撤回了這一說法，但消息令該代幣陷入恐慌。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報22461.38元(美元．下同)，升0.14%(24小時比較．下同)；以太幣現報1569.11元，升0.29%；艾達幣報0.3384元，升0.42%；瑞波幣報0.3696元，升0.76%。
　
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