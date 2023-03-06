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溫傑：兩會因素料對大市有支持　惟兩萬一阻力較大

06/03/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　恒指連跌四周後終反彈，上周累計彈近2.8%，加上兩會上周六（4日）正式開幕，帶動港股氣氛好轉，靠兩會因素有力托住大市企穩十天線之上？碧桂園服務(06098)成年內首家發盈警的物管股，預料去年全年淨利潤跌五成以上，主要受累於疫情令成本大增，加上商譽同無形資產減值所影響，如何解讀這份盈警？或反映內房﹑物管行業回暖只屬假象？另外比比將講解攜程集團(09961)績前部署策略！

 

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