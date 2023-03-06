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《午市前瞻》不宜對兩會消息過分期待 專家指阿里競爭力弱不宜買

06/03/2023

　　恒生指數半日收報20576，升8點或0.04%，主板成交634.53億元。恒生中國企業指數報6915，跌24點或0.35%。恒生科技指數報4170，跌40點或0.96%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及中國移動(00941)；阿里巴巴-SW收報86.95元，跌1.05元或1.19%，成交24.66億元；騰訊控股收報363.4元，跌4.2元或1.14%，成交23.46億元；中國移動收報63.5元，升1.5元或2.42%，成交22.51億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及中國移動。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團(03690)；美團收報143.5元，升1.2元或0.84%，成交16.91億元。

 

(阿里巴巴網頁截圖)

 

連敬涵：兩會過後細節落實才利好


　　兩會正式開幕，港股等待利好消息出台，暫未有明確方向。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指自2月28日由19780水平反彈近1000點，升至20天線水平有一定阻力。近期市場期待兩會將有利好消息，但目前只有大方向，還看當中細節的落實進度，到時才會有較大的利好作用。故他指，投資者不應對兩會主題有過分期待，加上市場觀望美國就業數據，預料恒指本周維持20400至20900窄幅上落。

 

阿里銷售及雲計算面對巨大競爭


　　人大會議開幕，國務院總理李克強作任內最後一份政府工作報告，提到大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台經濟發展。阿里巴巴由1月下旬高位118.5元大幅回調超過27%，今天半日失守100天線，14RSI跌至35，但連敬涵指阿里絕對不宜買入。


　　連敬涵解釋，阿里業務可留意三部分，分別為銷售、雲計算及國際市場。首先，他指阿里於國際市場難有發展，可以先不理會；銷售則佔阿里約七成收入，但近年業績增長減慢，而且主要因為民眾消費力尚未恢復，即使國家大推刺激消費措施亦難以推動消費力急速回升，加上今日京東百億人幣補貼出爐，淘寶及天貓均面對競爭加大及減價壓力，令業務增長受壓。


　　至於雲計算方面，連敬涵指過去阿里雲曾創下按季37%增長佳績，但目前只有3%，已接近無增長。原因為早年國企都會選用民營企業的雲服務，但後來因為國家安全等因素而改為只用三大電訊商的「雲」，令民營雲只餘下民企市場，再面對騰訊及百度(09888)的挑戰，令阿里雲前景相當悲觀。


　　連敬涵續指，早前炒作阿里主要源於螞蟻重新上市有望，以及與正大集團會面消息，但現時已完全打回原型，今天半日收低於100天線，之後向上或向下突破為未知數，建議投資者不要隨便入手。

 


阿里巴巴自1月30日失守10日線，其後沿該線持續下跌至今。(經濟通通訊社市場組)

 

撰文： 經濟通通訊社市場組

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