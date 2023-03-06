法國工人罷工抗議養老金改革，電力公司首先受影響
06/03/2023
法國工人連續3天罷工，抗議政府養老金改革，最新受影響的包括法國電力公司。
法國電力公司表示，周日罷工導致不同地點共4家工廠的發電機產量減少約4吉瓦。
此外，抗議亦蔓延至貨車運輸行業，貨運公司計劃在周一阻礙一些物流和工業中心運作。
根據Ifop的民意調查顯示，公眾對養老金改革的支持率只有32%，34%的受訪者認為政府即將撤回計劃以應對抗議和罷工。
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法國工人連續3天罷工，抗議政府養老金改革，最新受影響的包括法國電力公司。
法國電力公司表示，周日罷工導致不同地點共4家工廠的發電機產量減少約4吉瓦。
此外，抗議亦蔓延至貨車運輸行業，貨運公司計劃在周一阻礙一些物流和工業中心運作。
根據Ifop的民意調查顯示，公眾對養老金改革的支持率只有32%，34%的受訪者認為政府即將撤回計劃以應對抗議和罷工。
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2023 14:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2023 14:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2023 14:20
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