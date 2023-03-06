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法國工人罷工抗議養老金改革，電力公司首先受影響

06/03/2023

　　法國工人連續3天罷工，抗議政府養老金改革，最新受影響的包括法國電力公司。


　　法國電力公司表示，周日罷工導致不同地點共4家工廠的發電機產量減少約4吉瓦。


　　此外，抗議亦蔓延至貨車運輸行業，貨運公司計劃在周一阻礙一些物流和工業中心運作。


　　根據Ifop的民意調查顯示，公眾對養老金改革的支持率只有32%，34%的受訪者認為政府即將撤回計劃以應對抗議和罷工。

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