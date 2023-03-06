沙特阿拉伯上調4月份銷往亞歐兩地的油價
06/03/2023
沙特阿拉伯上調4月份銷往亞歐兩地的原油價格，阿拉伯輕質原油價格上調至每桶高於區域基準2.5美元，比3月份的水平高出0.5美元。
雖然原油期貨價格今年稍為下跌，但分析預計，隨著中國經濟復甦以及其他主要經濟體的通脹放緩，原油期貨價格可能會上漲至每桶100美元。
沙特4月銷往美國的原油價格則維持不變，銷往西北歐和地中海地區的油價則最高每桶上漲1.3美元。
06/03/2023
沙特阿拉伯上調4月份銷往亞歐兩地的原油價格，阿拉伯輕質原油價格上調至每桶高於區域基準2.5美元，比3月份的水平高出0.5美元。
雖然原油期貨價格今年稍為下跌，但分析預計，隨著中國經濟復甦以及其他主要經濟體的通脹放緩，原油期貨價格可能會上漲至每桶100美元。
沙特4月銷往美國的原油價格則維持不變，銷往西北歐和地中海地區的油價則最高每桶上漲1.3美元。
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2023 15:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2023 15:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2023 14:55
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