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廉署去年收到貪污投訴1835宗，跌近兩成

06/03/2023

　　廉政公署表示，香港貪污情況繼續受控，去年共接獲1835宗貪污投訴(不包括選舉投訴)，較2021年下跌429宗或19%；可追查投訴為1438宗，下跌300宗或17%，全年共204人被檢控。涉及政府、公共機構及私營機構的貪污投訴數字均下跌，其中以私營機構的跌幅較為顯著。廉署相信貪污投訴下跌主因是去年初第五波疫情導致經濟活動減少，情況有如2020年疫情爆發初期。

12人因選舉罪被定罪
　
　去年廉署就該四場選舉分別接獲20宗、96宗、5宗及14宗的選舉投訴，當中20宗、96宗、五宗及12宗屬可追查投訴。去年11人因選舉罪行而被檢控；12人因干犯選舉罪行被定罪。此外，22人因干犯輕微選舉罪行(主要涉及選舉開支)被予以警告。

明年慶祝五十周年，正構建廉政學院

　　廉署亦計劃利用「廉政學院」透過國際平台優化香港廉潔度的調查，向國際社會真實反映香港的廉潔情況，說好香港故事。最後，廉署會積極探討為學院的課程提供資歷架構認證。


　　2024年為廉署成立五十周年的金禧年，公署將籌備一連串活動，包括國際會議、開放日、廉政電視劇集、紀念特刊和公眾參與活動，向香港及國際社會展示廉署打擊貪污的決心和香港得來不易的反貪成果。

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