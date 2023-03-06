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《神州經脈》兩會開幕　經濟目標保守　消費為增長主力　Ａ場軟

06/03/2023

　　周一（6日）是全國兩會召開後首個交易日。在政府工作報告提出的5%略為保守的經濟目標之下，宏觀政策實施力度或不如去年，加上政府工作報告提到的要有效防範化解重大經濟金融風險，金融股普遍走低。A股市場表現疲弱。滬綜指收跌0.19%，守住三千三關口。深成指數下跌0.08%。創業板指數表現抗跌，收升0.38%。兩市全日成交額為9509億元（人民幣．下同），相比前一交易日大幅上漲了9.4%。而陸股通淨流入不足1億元。

 

（ 經濟通通訊社記者吳迪攝）

 

今日新聞精選

 

1. 全國人大5日在人民大會堂開幕，國務院總理李克強作任內最後一份政府工作報告，將今年的發展主要預期目標定為：國內生產總值（GDP）增長5%左右，較去年目標低0.5個百分點，是市場預期的下限；積極的財政政策要加力提效，赤字率擬按3%安排；擬發地方政府專項債3.8萬億元；城鎮新增就業1200萬人左右，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右。

 


2. 國家主席習近平5日下午參加他所在的十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議。習近平指出，要加快實現高水平科技自立自強，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，深入推進新型工業化。從根本上說，還是要依靠科技創新。著力強化重大科技創新平台建設，支持頂尖科學家領銜進行原創性、引領性科技攻關，努力突破關鍵核心技術難題，在重點領域、關鍵環節實現自主可控。

 

3. 今年的政府工作報告提出，要有效防範化解重大經濟金融風險，特別指出要金融、頭部房企及地方政府債務風險。報告指，要深化金融體制改革，完善金融監管，壓實各方責任，防止形成區域性、系統性金融風險。有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展。防範化解地方政府債務風險，優化債務期限結構，降低利息負擔，遏制增量、化解存量。

 

4. 發改委副主任趙辰昕周一在國新辦新聞發布會上表示，今年5%左右的經濟增速目標符合經濟運行走勢，符合經濟發展規律，也有利於引導各方面更加注重提高經濟發展質量和效益。中國仍是發展中國家，發展是第一要務，需要在提高發展質量效益基礎上長期保持合理經濟增長；同時，統籌推進擴大就業、改善民生、防範化解風險等工作。

 

5. 發改委副主任李春臨在周一舉行的國新辦新聞發布會上表示，展望全年，消費能夠成為經濟增長的主拉動力。下一步要做好四個方面工作，包括制定出台關於恢復和擴大消費的政策文件，圍繞穩定大宗消費、提升服務消費、拓展農村消費、營造放心消費環境等方面出台務實有效的政策舉措。多渠道增加城鄉居民收入，特別是提高中低收入居民的消費能力；營造良好的消費氛圍，提振消費信心；培育文化和旅遊消費新業態新場景，發展夜間文化和旅遊經濟，支持各地舉辦文化和旅遊消費惠民活動。

 

6. 瑞銀將今明兩年中國GDP增速預測從4.9%和4.8%分別上調至5.4%和5.2%。主要原因是市場所擔心的「第二輪」新冠疫情並未兌現；近期30個大中城市房地產銷售已反彈至接近2019年農曆同期水準，表明房地產銷售觸底反彈可能早於預期；海外經濟增長較此前預期更有韌性，國內政策支持也有可能會進一步加碼。

 

7. 據《路透》引述知情人士報道，由於中國併購活動放緩，美國銀行和花旗集團在亞洲已裁減了一些投行職位。知情人士透露，美國銀行上星期在香港裁掉約6個投行職位，花旗則在其中國投行團隊裁減4人。據了解，花旗正展開的裁員規模，不到全球員工總數的1%。

 

8. 政府工作報告提出，要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人民幣兌一美元中間價今上升166點子，但人民幣兌一美元即期匯率（CNY）則收跌192點子，創自2月28日以來近一周新低，全日在6.9030至6.9255之間波動。

 

撰文：經濟通中國組

 

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