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【虛幣世界】Silvergate資本問題惹關注，比特幣橫行

07/03/2023

　　專注於虛幣存款業務的銀門資本（Silvergate Capital）早前宣布，由於公司面臨「資本不足」問題，正評估公司維持業務能力。市場憂慮銀門資本倒閉將引起新一波跌浪，資料顯示上周四起有約7800萬比特幣好倉突然結算，比特幣近期走勢維持橫盤。


　　外匯做市商Oanda高級市場分析師愛德華莫亞表示，當越多風險資產結算離場時，亦越多好倉同時入場，似乎是防止市場崩潰；數字資產投資公司Arca首席投資官Jeff Dorman寫道，最近幾天加密貨幣市場的穩定性，表明上周四晚些時候的價格下跌可能只是一個賣家（或一小群賣家），而不是而不是整個市場的恐慌。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報22409.81元(美元．下同)，升0.01%(24小時比較．下同)；以太幣現報1564.30元，跌0.01%；艾達幣報0.3300元，跌0.18%；瑞波幣報0.3686元，跌0.27%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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