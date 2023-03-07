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金與正警告美韓，若攔截北韓試射戰略導彈將視為宣戰

07/03/2023

　　朝鮮半島緊張局勢升級，美國與南韓舉行連場聯合軍演之際，北韓領袖金正恩胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正周二(7日)清晨發表講話，警告美國若攔截北韓試射的戰略武器，將被視為宣戰行為。


　　金與正引述韓媒報道稱，美國印度太平洋司令部司令上月24日表示，如果北韓向太平洋發射洲際彈道導彈就立即擊落。她警告，北韓已制訂相應的軍事行動規範，美韓應該謹言慎行，不要再做加劇局勢的言行。


　　朝鮮外務省同日通過朝中社發表聲明稱，平壤方面正密切關注美韓聯合軍演，並要求兩國立即停止敵對軍事行動。
*美核戰略轟炸機飛臨半島

　　美韓空軍周一(6日)起至周五(10日)舉行今年第一場代號為「雙鷹」的聯合演習。可搭載核武器的美國B-52H戰略轟炸機周一再次飛臨朝鮮半島，並於南韓F-15K戰機編隊飛行。


　　美韓還將於下周舉行「自由護盾」聯合軍演。此外，美軍洛杉磯級攻擊型核動力潛艇「斯普林菲爾德號」近日駛入南韓。美韓同時還在協商「尼米茲號」航母駛入南韓。

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