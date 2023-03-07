【領展供股】持一手領展沽供股權唔夠俾使費 買齊100份照供

領展(00823)188億元供股計劃，供股權於本周四(9日)起買賣，不欲參與供股之股東當然可沽出供股權套現，以減低因股權攤薄面對的損失。惟持貨不多的小股東若沽售供股權，隨時不足以支付交易成本(即使費)。

今次領展供股方式為5供1，以持有一手(100股)領展計，可供20股，供股價44.2元，換言之，持有一手領展，參與供股約需斥資884元。截至2022年3月底止過去3個年度，領展每股合共派發8.8285元股息，若持有一手領展，過去三個年度合共收息約882.85元，當然未扣除使費，是次供股，剛好用盡過往三個年度派息總和。

領展管理層稱供股儲資金等市況下滑市買貨。(領展網頁截圖)

供股權價格會隨著領展正股價格升跌而上落，以領展於2月初公布供股計劃當日股價收報62.8元計算，當日公布的理論除權價為59.7元，供股權理論上值約3.1元，以領展現價約50.7元計算，領展供股權理論上值1.3元，較當日下跌58.06%。



持貨一手100股的小股東，獲分20份供股權，理論上只值26元，若於市場沽出，根本不足以支付使費(相對經券商、銀行等交易平台沽貨，不少設50元至100元每宗交易最低佣金不等)。即使小股東持貨1000股，獲派共200份供股權，亦僅值260元，沽供股權套現可能只剩百多元。

建銀國際睇60元，貝萊德減持124萬股



既然沽出供股權分分鐘唔夠俾使費，建議小投資者參與供股，以持有100股領展為例，不妨於市場買入80份供股權，以每份1.3元及100元使費計，成本約204元，再加4420元供100股，呢100股的成本價為每股46.24元。



建銀國際發表報告，給予領展跑贏大市評級，並予目標價60元。以上述供股100股計，若升至60元，回報已達30%，算係相當和味。



另外，根據聯交所資料顯示，貝萊德於上周二(28日)減持領展124萬股，每股平均價50.7929元，套現6298.3萬元，最新持股量降至8.95%。當然，每間行都有自己想法，貝萊德於供股權上市前沽出，當然有自己盤算，話唔定套現所得，用作供股都未定。



領展管理層稱是次供股行動是為了儲定一筆資金，等將來市況下滑時有足夠資金買貨。因此，投資者決定供與不供，就要取決於是否認同管理層對將來的看法，如果看法不相同，當然不供，但如果認同的話，在它以比較大的折讓價去供股的情況下，選擇供股是個不錯的選擇。 (領展供股系列之七)

領展股價今日回軟。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組