外匯局指跨境匯款政策沒變；麥樸思稱無法取款已解決

「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)日前表示自己無法將存在上海的匯豐帳戶內約300萬元人民幣資金轉到境外，匯豐未有解釋，反要求他提供二十年來相關戶口紀錄，證明資金來源，質疑是中國政府限制資金外流。不過，麥樸思昨(6日)回覆香港《明報》查詢時稱，「我看來問題已解決」，但不願透露詳情。





外匯局回應:個人資金匯出，銀行有內控要求



麥樸思公開表示「無法將資金移出中國」引發市場關注，中國外匯局亦出面回應。外匯局回應《路透》查詢時指，有關市場人士對銀行辦理其個人資金匯出業務存在疑問，經了解，相關業務屬於銀行在辦理具體業務中的基本流程和內控要求。



外匯局又指，中國資金跨境匯出入政策沒有任何變化；將一如既往推進高水平對外開放，同時指導和督促商業銀行優化跨境金融服務，提升服務水平



麥樸思早前接受訪問時表示，中國政府正在限制資本外流，所以他在投資中國市場時會十分謹慎。他表示，其上海戶口內的資金是出售當地一處物業所得，總額約300萬元人民幣，他原打算將資金轉到自己在香港的匯豐銀行戶口，但被拒絕。

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