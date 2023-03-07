憧憬中國重開供不應求油價五連升 三桶油齊破頂中海油創近12年高

市場憧憬中國重開後原油需求強勁，另業界人士預料美國頁岩油產能將在5、6年後見頂，加上沙烏地阿拉伯調高銷往亞洲和歐洲的原油價格，高盛料油價第四季將升至100美元，刺激國際油價連升5日，紐約期油昨日(6日)收市升0.98%，每桶報79.68美元；倫敦布蘭特期油升0.41%，每桶報86.18美元，是2月16日以來最高位。「三桶油」同樣連升5日，其中中海油(00883)今日(7日)再飆半成高見12.68元，創2011年4月以來新高；中石化(00386)亦升近半成高見4.75元，創2018年10月以來新高；中石油(00857)亦曾漲近半成高見4.52元，創2018年11月以來新高。惟除中石油外，其餘兩隻油股都已升近或升越近期大行目標價，高追要小心。

(中海油網頁視頻截圖)

雪佛龍指油市緊張易受累供應中斷 沙特調高銷往亞歐原油售價



美國石油巨擘雪佛龍行政總裁沃思表示，石油市場和物流很緊張，容易受到任何意外供應中斷影響，俄羅斯石油仍在進入市場，但成本不同，因輸送俄羅斯原油及燃料至未參與制裁國家導致航程增加。石油交易商Gunvor行政總裁Torbjorn Tornqvist則稱，隨著中國需求重返市場，下半年原油價格可能會上漲。

另外，最大原油出口國沙烏地阿拉伯國家石油公司(Aramco)調高4月銷往亞洲的大部分阿拉伯輕原油定價，每桶價格比指標性的杜拜/阿曼原油價格溢價2.5美元，這是沙國連續第二個月調高對其最大市場亞洲的售價。Aramco並調高運往亞洲的重原油售價，每桶比指標性基準油價溢價0.75美元，銷往歐洲西北部和地中海地區的原油售價每桶也調高1.3美元。Aramco執行長納瑟表示看到市況扭轉，中國需求非常強勁，歐洲和美國也很不錯。

高盛：中國重開需求強勁兼庫存下降 油價第四季將升至100美元



高盛大宗商品研究主管Jeff Currie表示，中國重新開放將使全球閒置產能緊張。隨著庫存下降、貨幣供應穩定，油價第四季將升至每桶100美元。高盛又解釋，中國燃料需求強勁回升，而其他產油國供應趨平，這將推動石油市場在今年下半年出現供應不足，導致石油輸出國組織(OPEC)在6月會議上逆轉其減產決定。假設OPEC在下半年將日產量增加100萬桶，預計油價將在12月前逐步升至每桶100美元。如果OPEC維持產量政策不變，油價可能會在12月達到每桶107美元，並在之後繼續走高。

全球最大獨立石油交易商Vitol Group執行長Russell Hardy也指，今年下半年油價可能達到每桶90至100美元區間，在供應受限情況下，今年全球石油需求預計將比去年增加每日220萬桶，達到創紀錄水準。美國主要頁岩油運營商先鋒自然資源公司同樣預計到今年底油價將達到100美元。

IEA：料今年全球石油消費量創新高 供應恐跟不上需求

國際能源總署(IEA)亦預期，今年全球石油消費量將創下歷史新高，單是中國需求將達每日1600萬桶，印度及亞太地區其他國家也正消耗更多石油，另國際旅遊正逐步恢復，推動空中交通對燃料使用，歐美對原油需求也有所回升。而受俄烏戰事、美國頁岩油增長放緩及生產投資低迷影響，原油供應恐跟不上需求。



不過，摩通表示，除非重大地緣政治事件再次擾亂市場，否則布蘭特原油價格預計不會在2023年達到每桶100美元。俄羅斯原油產量預計將在6月恢復，而高油價將阻止美國回購原油以補充戰略石油儲備。

瑞銀料油價次季升至95美元 三桶油高股息低估值重申看好





此外，瑞銀近日發表報告，將今年布蘭特期油價格預測從每桶95美元下調至每桶90美元，惟預計油價將在今年第二季反彈至95美元，這主要是由於中國重新開放和俄羅斯產量下降；考慮到高股息和低估值，對第二、三季的油價樂觀，以及疫情後煉油業務的基本面改善，重申今年看好中國石油巨頭，微調「三桶油」目標價，中石油由5.8元升至5.9元，中石化由4.6元降至4.5元，中海油由13.1元降至12.8元，均予「買入」評級。



花旗則將今明兩年布蘭特油價預測分別由88和75美元下調至80和72美元，而後年預測為70美元，因此對中石油及中石化2025財年盈利預測增加55%至100%，推動目標價分別由4.3和3.4元上調至4.6和4元，仍分別維持「買入」及「中性」評級。

中海油半日升5.01%收報12.58元，5日累升14.16%；中石化升4.89%報4.72元，5日累升17.71%；中石油升3.94%報4.48元，5日累升11.44%；中海油服(02883)升3.88%報9.11元，5日累升8.45%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉









加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇