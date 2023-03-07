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《午市前瞻》電訊油股大比拼 中移動增派息有限 油股息高PE低

07/03/2023

　　恒生指數半日收報20850，升246點或1.2%，主板成交700.16億元。恒生中國企業指數報7026，升89點或1.28%。恒生科技指數報4194，升16點或0.4%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及中國海洋石油(00883)；阿里巴巴-SW收報90.4元，升3.15元或3.61%，成交32.78億元；騰訊控股收報363.6元，升0.6元或0.17%，成交32.28億元；中國海洋石油收報12.58元，升0.6元或5.01%，成交22.93億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及中國海洋石油。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團(03690)；美團收報141.1元，跌1.8元或1.26%，成交16.91億元。

 

(中石油網頁截圖)

　　

黃偉康：恒指上半年反覆上試兩萬五


　　港股觀望氣氛較濃，上午恒指曾急飆逾300點，突破21000關，逾千張對應期指熊證遭殺個措手不及，結果上午升逾240點收市。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，儘管目前觀望氣氛較濃，但認為港股不會就此轉跌。他指昨日兩會開幕所公布的經濟增長預測只有5%，令市場稍為失望，因憧憬低基數效應下，市場預期會有6%至7%，故現時市場對經濟前景有一定憂慮。


　　幸而市場仍維持觀望態度而非悲觀，因兩會期間將有更多新人事任命落實，憧憬新人事新作風，同時國家主席習近平提及支持民企發展言論，以及會議提及鞏固香港國際金融中心地位，支撐市場信心，支撐股市今日表現。


　　黃偉康指，恒指短線下跌空間不大，認為今趟調整已完結，維持今年上試25000目標，但強調之後升幅未必會如去年11月至今年1月的強勢狀態，將會於第一、二季內反覆向上。


內地發展6G  電訊股難增派息


　　國際油價連日造好，隔晚油價強勢突破百天線，刺激油股造好，三桶油佔據今早恒指升幅榜首位置，中海油盤中升超過5%，高見12.68元，創近12年新高，A股創上市新高更一度觸發漲停。


　　業績期間有資金開始部署高息股，為近期炒作電訊股及三桶油的其中一個原因。針對績前部署收息策略，黃偉康較為傾向選擇油股。他以中移動(00941)為例，月線圖上於2015年曾創88高位，但2016年及2019年同樣於75元便有阻力，認為現價再上升空間不大。基本面方面，三大電訊股除中移動外，中電信(00728)及中聯通(00762)息率都回落至6厘以下，加上市盈率都大約為10倍，吸引力較低。


　　黃偉康又強調一點，內地未來一年以促進經濟發展為主力，早前三大電訊股的5G工程塵埃落定，未有進一步大開支下可享較強勁現金流，變相派息比率亦能維持較高水平。但未來內地政府勢將更進一步發展6G工程以促進發展，對於電訊股能否維持甚至加大派息比率有保留，認為公司將來需要預留資金作發展，派息增長空間未必很大。


中石油走勢最落後


　　相對而言，油股於基本面上已比電訊股優勝，包括市盈率方面三桶油都比三大電訊股為低，只有大約7倍，息率及預期息率都高於電訊股，最少的中石油(00857)亦有7至8厘以上。另外，黃偉康提到，中海油的採油量增加有利其業績表現，加上地緣政治局勢反覆，認為油價最少於80美元水平會有支持，有利股價表現。


　　他又提到，雖然中海油於息率方面較有優勝，但月線圖走勢上已逼近歷史高位，再向上升機會不多。相對而言，中石油走勢仍跑輸油價，相對較為落後，以財息兼收作考慮更為值博，故息高的中海油及落後中石油同樣值得部署。

 

中石油月線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中海油月線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中移動周線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中電信周線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/03/2023 13:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/03/2023 13:15
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