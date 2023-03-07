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傳李慧琼勢任人大常委，會否退任民建聯主席成焦點

07/03/2023

 

　　據《星島日報》專欄文章指出，全國兩會正在北京召開，港區人大代表馬逢國、李慧琼近日晉身全國人大會議主席團，由於前者已擔任港區人大代表團團長，意味人大「新丁」、現年48歲的李慧琼勢將接替譚耀宗，出任全國人大常委，並有望成為歷來最年輕的港區人大常委，政界關注，身兼多職的李慧琼會否繼續出任民建聯主席。

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