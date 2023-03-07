【兩會焦點】秦剛外交首秀 大談中美關係 戰狼外交

全國人大今日上午舉行記者會，剛剛履新三個多月的外交部長秦剛，今天(7日)上午首次亮相全國兩會外長記者會，就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。記者會持續近兩小時，秦剛在現場回答了14個問題，包含中美關係、台灣問題等多個熱點內容。

中國外交部長秦剛自出任外長以來，首次出席全國兩會期間的記者會。(AP圖片)



中美關係



對於中美關係，秦剛表示，美方聲稱要「競贏」中國但不尋求衝突。但實際上，美方的所謂「競爭」，就是全方位遏制打壓，就是你死我活的零和博弈。他指，美方所謂要給中美關係「加裝護欄」「不衝突」，實際上就是要中國打不還手，罵不還口，但這辦不到。他用田徑運動作比喻，稱這不是公平競爭，而是惡意對抗，犯規了。

秦剛表示，美國對華認知和定位出現嚴重偏差，把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰。他表示「第一粒鈕扣扣錯，導致美國對華政策完全脫離了理性健康的正軌」。

外長記者會是兩會期間最受國內外關注的發布會之一，也是每年兩會人氣最高的記者會之一，以記者多、時間長、回答問題多著稱。(吳迪攝)



秦剛還提到氣球事件。他稱，美方違反國際法精神和國際慣例，有罪推斷，過度反應，濫用武力，借題發揮，製造一場本可避免的外交危機。



「如果美方不踩剎車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗。誰來承擔其災難性的後果？！」這樣的競爭，就是以兩國人民根本利益乃至人類前途命運為賭注的豪賭，中方當然堅決反對。

台灣問題



秦剛特別向美國喊話，稱解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉。最近美國高官聲稱台灣問題不是中國內政，對此堅決反對並保持高度警惕。



秦剛表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。台灣問題之所以產生，美國負有不可推卸的責任。之所以同美國談台灣問題，是要求美方不要干涉中國內政。



「台獨」分裂與台海和平穩定水火不容。台海和平穩定的真實威脅是「台獨」分裂勢力，定海神針是一個中國原則，真正的護欄是中美三個聯合公報。台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。



戰狼外交



有記者引述外界評論向秦剛提問，指他任命為外交部長是中國正採取更柔和的外交方式的體現，是否是拋棄被稱為「戰狼外交」的獨斷的國際關係風格的信號。秦剛回應指， 所謂的戰狼外交是一個話語陷阱，製造這個話語陷阱的人，要麼不懂中國和中國外交，要麼無視事實，別有用心。當豺狼當道、餓狼來襲時，中國的外交官必須與狼共舞、保家衛國。



他並笑稱，他剛到美國任大使時，美媒驚呼「中國戰狼」來了，現在成為外長失去戰狼頭銜若有所失。





中俄關係



至於中俄關係，秦剛表示，有的國家習慣用冷戰結盟的濾鏡看中俄關係，看到的不過是自己的倒影。中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥。他稱，中俄攜手，世界多極化和國際關係民主化就有動力，全球戰略平衡與穩定有保障。



當被提問到未來俄中雙邊貿易中是否有可能放棄使用美元或歐元。他表示，甚麼貨幣好用、安全又信得過，就用甚麼貨幣。國際貨幣不應成為單邊制裁的殺手鑭，更不應成為霸凌脅逼的代名詞。



俄烏問題



談及俄烏問題，秦剛稱，中國既不是危機的製造者，又不是危機的當事方，也沒有向衝突的任何一方提供武器。「憑什麼向中國甩鍋推責，甚至制裁、威脅？我們絕不接受！」



秦剛指，前幾日發布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件核心是勸和促談。但遺憾似乎有隻「看不見的手」推動衝突延宕升級，試圖以烏克蘭危機來服務某種地緣政治圖謀。

秦剛表示，烏克蘭危機本是一場可以避免的悲劇，當前烏克蘭危機到了緊要關頭，要麼停火止戰，恢復和平，走上政治解決的軌道，要麼火上澆油，擴大危機，拖入失控深淵。衝突、制裁、施壓解決不了問題，現在需要的是冷靜、理智、對話，和談進程應盡快開啟，各方合理安全關切都應得到尊重，找到實現歐洲長治久安之策。



一帶一路的債務陷阱問題



秦剛表示，所謂債務陷阱，這頂「帽子」無論如何不能扣到中國頭上。據統計，在發展中國家主權債務中，多邊金融機構和商業債權人佔比超過八成，這才是發展中國家債務壓力的最大來源。特別是去年以來，美國以前所未有的幅度急速加息，各國資金紛紛外流，使有關國家的債務問題雪上加霜。



秦剛指，中國一直致力為相關國家紓困解難，在二十國集團緩債倡議中貢獻最大。中方將繼續以建設性態度參與國際債務問題的解決，同時我們也呼籲其他各方共同行動、公平分擔。大家坐下來商量，辦法總會比問題多。

撰文:經濟通通訊社中國組、 記者吳迪北京直擊

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