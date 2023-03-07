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【專訪】陶冬：全世界都在漲工資（有片）

07/03/2023

　　香港人愛去日本旅行，原因之一是可以用便宜的價錢，吃到正宗日本美食，但剛剛從日返港的瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，發現日本的餐廳幾乎都缺人手。他說：「連日本也要漲工資了，對我來說是不可思議的。」

 

　　他指，日本因為政策失誤，經濟經歷了失去的30年，企業缺乏投資信心，年輕人只能找到短期工，許多公司十幾年都沒有漲工資了，而這個又帶來通縮心態，消費者不敢花費，經濟活動進一步萎縮。但是今年的春鬥，日本大型企業與工會之間的集體工資談判，工資可能要上漲3-5%。

 

　　此外，德國工會亦要求工資必須有雙位數的增加，荷蘭、西班牙則要求5%以上。至於大西洋另外一面的美國，雖然工會勢力沒有那麼龐大，員工們以腳投票倒逼老闆漲工資，甚至送iPad、球賽門票留人。

 

社會契約關係迎全新挑戰

 

　　陶博認為，這種漲工資的情景，在過去五十年來從來沒有見過，似乎暗示著一個時代的結束。而無論美國還是歐洲，雖然漲工資的原因不同，最終造成的物價上漲機制卻是相同的，那就是工資與物價的螺旋攀升。

 

　　對待工資上漲，不同政府有不同的立場，但總體樂見其成。硬幣總有兩面，這一輪漲工資，不僅給對抗通脹帶來嚴峻的挑戰，更對整個企業、個人、政府、納稅者之間的契約關係帶來全新的挑戰。

 

 

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