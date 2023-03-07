《神州經脈》國務院大改革 設金融監管總局 內需不旺出口跌一成

受全球經濟放緩、與主要貿易夥伴主動進行供應鏈調整等因素影響，中國首2月進出口數據雙雙下降，其中出口雖下降6.8%，但仍好於預期；進口下降10.2%，大幅遜於預期；貿易順差1168.8億美元，高於預期的818億美元，擴大6.8%。分析指，進口降幅大，凸顯國內需求不旺的現狀。

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在貿易數據整體偏弱之下，兩會提出的政策力度又不溫不火，三大指數周二（7日）集體走低。滬指全日收跌1.11%，失守三千三關口。深指收跌1.98%。創業板指數收跌1.97%。兩市全日成交額為9326億元（人民幣．下同），相比前一交易日少1.92%。而陸股通淨流出1.88億元，結束連續四個交易日淨流入。



在資本市場資金流出下，人民幣也走低。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周二收報6.9268，較上個交易日4時30分收盤價跌74點子，兩連跌，創自2月28日以來一周新低。全日在6.9215至6.9440之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）現升198點子，報6.9312。

今日新聞精選

1. 國務院《機構改革方案》內容出爐，國務委員兼國務院秘書長肖捷周二介紹共十三項改革，包括組建國家金融監督管理總局，不再保留中國銀行保險監督管理委員會。中國證券監督管理委員會由國務院直屬事業單位調整為國務院直屬機構。調整中國人民銀行大區分行體制，按照行政區設立分支機構。重新組建科學技術部。組建國家數據局，將接手網信辦、發改委部分職能；負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等。



2. 中國海關公布，以人民幣計價，中國1-2月對美國出口4941.1億元，同比下降15.2%、進口2088.7億元，增長2.8%，貿易順差2852.4億元，收窄24.9%。美國為中國第三大貿易夥伴，首2月與美國貿易總值為7029.8億元，下降10.6%。今年1-2月，民營企業進出口3.16萬億元，增長5.3%，佔外貿總值的51.2%，外商投資企業進出口1.95萬億元，下降12.2%，佔外貿總值31.6%。



3. 國家主席習近平6日看望參加全國政協會議的民建、工商聯界委員，並參加聯組會。他在聽取委員的意見後表示，黨中央始終把民營企業和民營企業家當作自己人。要引導民企和民營企業家正確理解黨中央方針政策，增強信心、輕裝上陣、大膽發展，實現民營經濟健康發展、高質量發展。他還強調要優化民營企業發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙，依法維護民營企業產權和企業家權益。



4. 十四屆全國人大一次會議周二上午舉行記者會，是秦剛於去年底獲任命為外交部長後首次出席兩會記者會。對於中美關係，秦剛表示，美方的所謂「競爭」，就是全方位遏制打壓，就是你死我活的零和博弈。他指，美方所謂要給中美關係「加裝護欄」「不衝突」，實際上就是要中國打不還手，罵不還口，但這辦不到。對於台灣問題，秦剛特別拿出《中華人民共和國憲法》讀出序言中兩句話:「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」他稱台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。



5. 秦剛又回應，所謂的戰狼外交是一個話語陷阱，製造這個話語陷阱的人，要麼不懂中國和中國外交，要麼無視事實，別有用心。當豺狼當道、餓狼來襲時，中國的外交官必須與狼共舞、保家衛國。



6. 全國人大舉行第二次全體會議，十三屆全國人大委員長栗戰書發表任內最後一份工作報告。栗戰書對今後一年的工作作出了預安排，提出要做好憲法實施和立法工作。維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序。堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定不移推進祖國統一大業。統籌安排未來五年立法工作。



7. 「新興市場之父」麥樸思早前公開表示「無法將資金移出中國」引發市場關注，中國外匯局出面回應稱，相關業務屬於銀行在辦理具體業務中的基本流程和內控要求。中國資金跨境匯出入政策沒有任何變化。匯豐中國亦回應稱，無法就客戶的情況發表評論，但需要澄清的是，該行未收到來自中國監管部門關於限制資金匯出的任何要求，也未獲悉中國政府在跨境資金匯出方面近期有任何政策變化。不過，麥樸思最新回覆本港媒體查詢時稱，「我看來問題已解決」，但不願透露詳情。



8. 國家外匯管理局公布，截至2023年2月末，外匯儲備規模為31332億美元，較1月末下降513億美元，降幅為1.61%，結束連續四個月增加。此外，人民銀行連續第四個月增持黃金。2月末黃金儲備升至6592萬盎司，環比增加80萬盎司。

撰文：經濟通中國組

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