【虛幣世界】鮑威爾指利率或更高，比特幣輕微下跌

美國聯邦儲局主席鮑威爾在國會舉行為期兩日的貨幣政策證詞中表示，通貨膨脹率仍然出乎意料地高，這表明最終利率水平可能高於此前預期，如果整體數據表明有必要加快收緊政策，我們將準備加快加息步伐。根據CME FedWatch工具，加息50個基點 (bps) 而不是更溫和的25個基點的可能性現在超過70%。



加密資產管理公司Hashdex首席投資官Samir Kerbage接受訪問時表示，如果美聯儲的加息結果與普遍預期「大不相同」，加密貨幣價格仍可能出現大幅波動，他表示，3月份加息50個基點對市場來說仍然是痛苦的；Oanda高級市場分析師愛德華莫亞在周二的一份報告中寫道，雖然比特幣在鮑威爾作證後能夠守住其關鍵交易區間的下限，但整體風險偏好「非常脆弱」。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報22230.81元(美元．下同)，升0.15%(24小時比較．下同)；以太幣現報1566.54元，升0.29%；艾達幣報0.3318元，升0.39%；瑞波幣報0.3823，升0.55%。(ul)



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