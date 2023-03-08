鮑威爾放大鷹嚇窒市場，美股急挫道指大跌574點

美國聯儲局主席鮑威爾周二(7日)在參議院聽證會上表示，如果接下來公布的就業和通脹數據，顯示加息未能給經濟降溫，便可能再次加息50基點。其超出預期的鷹派言論令市場措手不及，美股應聲重挫。



道指下跌574.98點，或1.7%，報32856.46點。標普500下跌62.05點，或1.5%，跌回4000點關口以下，報3986.37點。納指下跌62.05點，或1.3%，報11530.33點。



雖然投資者預期聯儲局會繼續推行緊縮政策，但在鮑威爾發言前，市場普遍認為3月加息幅度會維持在25個基點。分析指，鮑威爾的鷹派表態向華爾街展示「殘酷現實」，比市場預想得更鷹派，重新引發了投資者對潛在硬著陸的擔憂。市場應該認真對待聯儲局「加得更高、加得更久」的政策利率前景。



股債雙殺美元強勢反彈



美國2年期國債孳息率自2007年來首次升破5%，較10年期殖利率高出整整1個百分點，是1981年以來首次。美匯指數則於紐約尾盤勁升1.2%，至105.58，盤中一度觸及105.65，是去年12月初以來峰值。



挪威克朗、澳元等大宗商品貨幣重挫，其中澳元兌美元下跌2.1%，至0.6592。紐元兌美元下跌1.3%，至0.6115。美元兌日圓上漲0.9%，至137.14。歐元兌美元貶近1.2%至1.0553，至逾一周低點；英鎊兌美元貶1.6%至1.1830，是去年11月以來最低。



紐約期金重挫34.6美元，或1.9%，報每盎司1820美元，是上月24日以來最低。油價亦重挫，紐約期油跌2.88美元，報每桶77.58美元，終止5連漲，跌破50日和100日移動均線。布蘭特期油下跌2.89美元，報每桶83.29美元。