  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》專家指恒指19600不能失 美團勢弱惟可分段吸納

08/03/2023

　　恒生指數半日收報20014，跌520點或2.53%，主板成交644.88億元。恒生中國企業指數報6712，跌200點或2.9%。恒生科技指數報3967，跌155點或3.77%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報348元，跌9元或2.52%，成交38.6億元；美團收報131.5元，跌6.4元或4.64%，成交28.24億元；阿里巴巴-SW收報85.65元，跌2.95元或3.33%，成交23.34億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(網上截圖)



溫鋼城：兩會扶持政策憧憬落空


　　恒指今日低開277點，報20256。早段科技及內房受壓，京東(09618)、美團等重磅科技股沽壓較大，拖低恒指表現，跌幅曾擴至500點。


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地首2個月進出口數據雙雙下降，其中出口減少6.8%，而進口亦減少10.2%，反映內地需求不大，經濟狀況未復元。而且，國務院進行大改革，包括組建國家金融監督管理總局，不再保留中國銀行保險監督管理委員會，突然有如此大幅變動，某程度提高市場對政策風險的憂慮。他續指，暫時未見兩會有具體的扶持政策，讓市場憧憬落空，疊加鮑威爾「放鷹」、北水淨流出等因素，導致恒指今早走勢偏淡。


　　溫鋼城提到，恒指上日曾升逾200點，午後卻曾倒跌逾100點，最後高開低收，今日更加裂口下跌，短線料會繼續調整，下個重要關口為19600。


騰訊派美團股份死線將至


　　科技股之中，美團上日跌3.5%，是拖累恒指由升轉跌的主要股票。今日沽壓未止，早段曾跌逾4%，並曾跌穿1月低位132.1元。事實上，美團上日的賣空金額達8.16億元，佔成交金額的17.39%。


　　溫鋼城認為，美團股價近日持續受壓，或與騰訊(00700)即將派發公司的股份有關。騰訊於去年11月宣布再次啟動實物派息，股東每持有10股騰訊，可獲派1股美團B股作為特別中期股息，合共派發9.58億股美團，派發日期為3月24日。


　　部署方面，溫鋼城指暫時未見有對美團極為不利的消息，相信騰訊派貨陰霾過去後，股價走勢有所好轉。投資者可於現價及120元分段吸納，去年10月低位112.8元都失守則止蝕離場。

 

 

美團股價日線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

348.000

異動股

01810

小米集團－Ｗ

11.880

異動股

00511

電視廣播

11.360

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 348.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.880
  • 00511 電視廣播
  • 11.360
  • 03690 美團－Ｗ
  • 131.500
  • 01797 新東方在綫
  • 36.000
股份推介
  • 03899 中集安瑞科
  • 8.390
  • 目標︰$9.00
  • 09926 康方生物－Ｂ
  • 40.400
  • 目標︰$52.60
  • 02666 環球醫療
  • 4.660
  • 目標︰$5.20
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.650
  • 目標︰--
  • 00778 置富產業信託
  • 6.770
  • 目標︰$8.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.650
  • 00700 騰訊控股
  • 348.000
  • 00511 電視廣播
  • 11.360
  • 00941 中國移動
  • 61.950
  • 00388 香港交易所
  • 327.800
報章貼士
  • 00425 敏實集團
  • 20.900
  • 目標︰$25.00
  • 01308 海豐國際
  • 18.000
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 15.440
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

08/03/2023 12:24  國泰料可載客量於年底前達到疫情前七成，目標明年底全面恢復

08/03/2023 12:06  國泰(00293)去年虧損擴大至65.5億元，不派息

08/03/2023 12:09  恒指低收520點，石藥挫6%，電視廣播逆市飆57%成焦點

08/03/2023 10:38  《異動股》電視廣播(00511)升逾40%，創近三年高

08/03/2023 09:41  【聚焦人幣】人民幣即期開市貶482點逼近7，逾2個月新低

08/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出７﹒８億元，買騰訊沽建行

08/03/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】滙證升中資電訊股目標，花旗看好九置上試６０元

03/03/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》國泰受惠通關復常，中線目標價１３銀

08/03/2023 11:38  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，美元兌人幣漲報６﹒９７７０

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家指恒指19600不能失 美團勢弱惟可分段吸納
人氣文章

新聞>財經熱話

【業績前瞻】電訊三寶大比拼　中聯通持貨者宜減持？
人氣文章

新聞>香港要聞

葵涌醫院冧天花 石屎壓打印機電腦 醫管局下午將交代詳情
品味生活
生活
人氣文章

鹹蝦燦假日煮場．John Rocha 鹹蝦燦

零失敗海鮮食譜：「英式白汁海鮮」！鮮甜白汁超百搭！配薯蓉蘆筍秒變fine dining菜式
人氣文章

玩樂 What’s On

韓國旅行必備5大實用App推介！勁多在地心水推薦美食地圖 / 點對點超清楚韓國地鐵App / 在韓超準翻譯
人氣文章

娛樂情報

與林奕匡參加同屆新秀 張名雅自資六位數出歌
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

香港將禁用部分氫化油？4步辨識反式脂肪，這5類含量較高的食品要留意！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

歐洲小拍多仙丹？古董無行價，但有參考價！點評兩件所謂仙丹拍品
人氣文章

Art & Living

香港故宮文化博物館「金彰華彩」：跨越3000年、逾200件古代金器，看朝代變更、黃金製品的發展史
健康好人生 Health Channel
人氣文章
狂睇負面新聞，恐懼會傷腎！腎虧易小便頻密、腰腳痠痛、失眠發惡夢！紓壓推介按呢個穴位 + 花茶
人氣文章
在雞蛋短缺的日子，以豆腐代雞蛋吧！今期素食譜：雜菜蜜豆炒 「蛋」 1
人氣文章
癌症是如何形成的？細胞分裂出錯！港大成功破解防止DNA受損機制，有助研發抗癌新藥
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/03/2023 12:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/03/2023 12:59
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/03/2023 12:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/03/2023 12:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/03/2023
《午市前瞻》專家指恒指19600不能失 美團勢弱惟可分段吸納
人氣文章國際動態08/03/2023
麥卡錫證實將在美國與蔡英文會面，強調仍有訪台計劃
人氣文章財經熱話08/03/2023
【業績前瞻】電訊三寶大比拼　中聯通持貨者宜減持？
人氣文章香港要聞08/03/2023
葵涌醫院冧天花 石屎壓打印機電腦 醫管局下午將交代詳情
人氣文章國際動態08/03/2023
白宮支持參議院法案禁TikTok，呼籲盡快通過
人氣文章大行報告08/03/2023
【大行炒D乜】匯證升中資電訊股目標　花旗看好九置上試$60
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金