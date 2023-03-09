  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨：媒體加入直播帶貨行列或能吸引更多資金　龍頭投資價值較大

09/03/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　兩會消息真空期間，聯儲局主席鮑威爾放鷹拖累港股上日（8日）挫逾480點，北水錄得接近76億元大額淨流入，對港股後市走向有甚麼影響？市場已充分消化鮑威爾言論的影響？媒體股及直播概念股昨日成逆市奇葩，直播帶貨對於虧損連年的電視廣播(00511)成新盈利增長點？另一邊廂，香港科技探索(01137)亦計劃加強直播頻道功能，市場憧憬相關股份出現估值重估？抑或僅屬短炒？新能源車股龍頭比亞迪(01211)年內二度減價，旗下Model S將於美國市場減價半成，Model X則減近一成；以減價促銷﹑搶佔市場份額，只有企業龍頭才有本錢以本傷人？如何判斷新能源車行業前景？另外，集團打算斥資約1400億元人民幣進軍純電動商用車市場，以比亞迪現有市場額而言，招拓展另一市場難度不大？中資電訊股中聯通(00762)去年全年賺167億元，按年多賺逾16%，收入增長更是近9年來最快，市場滿意這份業績？集團未來派息政策會否有變？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00491

英皇文化產業

0.166

異動股

09922

九毛九

17.820

異動股

00511

電視廣播

13.060

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00491 英皇文化產業
  • 0.163
  • 09922 九毛九
  • 17.800
  • 00511 電視廣播
  • 13.040
  • 03690 美團－Ｗ
  • 130.200
  • 00953 邵氏兄弟控股
  • 0.390
股份推介
  • 00327 百富環球
  • 7.220
  • 目標︰--
  • 03899 中集安瑞科
  • 8.310
  • 目標︰$9.00
  • 09926 康方生物－Ｂ
  • 40.300
  • 目標︰$52.60
  • 02666 環球醫療
  • 4.760
  • 目標︰$5.20
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.450
  • 目標︰--
人氣股
  • 00511 電視廣播
  • 13.040
  • 00823 領展房產基金
  • 48.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.450
  • 00700 騰訊控股
  • 345.600
  • 00941 中國移動
  • 62.900
報章貼士
  • 00338 上海石油化工股份
  • 1.410
  • 目標︰--
  • 02877 神威藥業
  • 7.630
  • 目標︰$8.10
  • 00327 百富環球
  • 7.220
  • 目標︰$7.90
熱炒概念股
即時重點新聞

09/03/2023 10:19  《中國要聞》澳洲本月11日起取消自中國入境旅客核酸檢測要求

09/03/2023 10:02  《異動股》英皇文化(491)升1.4倍，受惠帶貨直播概念

09/03/2023 09:35  《異動股》領展跌0.6%，供股權(02915)報4.16元

09/03/2023 09:31  【聚焦數據】2月CPI同比漲幅回落至1%一年最低，大幅低預期

09/03/2023 09:31  【聚焦數據】2月PPI同比跌幅擴至1.4%逾兩年最大，遜預期

09/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７５﹒５５億元，買盈富沽藥明

09/03/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】中聯通績後獲麥格理、富瑞升目標，摩通跟進三桶油

03/03/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》國泰受惠通關復常，中線目標價１３銀

09/03/2023 09:40  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，隔夜拆息升至２﹒０％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

澳區人大：香港民主派若不服被拒入境澳門可提出上訴
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：媒體加入直播帶貨行列或能吸引更多資金　龍頭投資價值較大
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

摩通都話美數據假
人氣文章

娛樂情報

預告破天荒合作？ 星爺召見周杰倫︰香港見
人氣文章

政經范局．范強

日韓逐浪誰領風騷？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

2023春夏名牌手袋大勢：春日清新綠調突顯低調氣質！Chanel薄荷綠、BV鼠尾草綠、Celine桂冠綠，你鍾情哪款？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

舊香港電影《十三不搭》記錄世代更迭、社會百態，比新浪潮走得更前！
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

在辦公室「那個」是需求大，還是貪圖刺激？性上癮與一池死水二選一，你點揀？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會｜測試28款雲耳、雪耳、白背木耳！4成雪耳等菌類含除害劑，「價真棧」最多！全部含金屬污染物！浸泡不當小心中毒（附詳細評分）
人氣文章
卡斯爾曼氏症 │ 死亡率較癌症高！罕見淋巴細胞增生病，6大症狀易與其他病混淆
人氣文章
你唔戴我戴
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2023 11:16
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2023 11:17
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2023 11:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/03/2023 11:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞09/03/2023
澳區人大：香港民主派若不服被拒入境澳門可提出上訴
人氣文章財經熱話09/03/2023
《午市前瞻》
人氣文章國際動態09/03/2023
荷蘭擬夏季前公布，限制向中國出口尖端晶片製造設備
人氣文章開市Good Morning09/03/2023
林家亨：媒體加入直播帶貨行列或能吸引更多資金　龍頭投資價值較大
人氣文章香港要聞09/03/2023
政府擬修例強留人才 牙科生畢業後需實習一年才可註冊
人氣文章財經熱話09/03/2023
【虛幣世界】比特幣大戶一直上升，小戶則微跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金