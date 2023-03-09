林家亨：媒體加入直播帶貨行列或能吸引更多資金 龍頭投資價值較大

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

兩會消息真空期間，聯儲局主席鮑威爾放鷹拖累港股上日（8日）挫逾480點，北水錄得接近76億元大額淨流入，對港股後市走向有甚麼影響？市場已充分消化鮑威爾言論的影響？媒體股及直播概念股昨日成逆市奇葩，直播帶貨對於虧損連年的電視廣播(00511)成新盈利增長點？另一邊廂，香港科技探索(01137)亦計劃加強直播頻道功能，市場憧憬相關股份出現估值重估？抑或僅屬短炒？新能源車股龍頭比亞迪(01211)年內二度減價，旗下Model S將於美國市場減價半成，Model X則減近一成；以減價促銷﹑搶佔市場份額，只有企業龍頭才有本錢以本傷人？如何判斷新能源車行業前景？另外，集團打算斥資約1400億元人民幣進軍純電動商用車市場，以比亞迪現有市場額而言，招拓展另一市場難度不大？中資電訊股中聯通(00762)去年全年賺167億元，按年多賺逾16%，收入增長更是近9年來最快，市場滿意這份業績？集團未來派息政策會否有變？

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