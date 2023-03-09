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【領展供股】供股權今起買賣 正常較理論值現折讓

09/03/2023

　　領展(00823)供股權今日上市，交易編號為02915，今日所見，開市報3.02元，最高踼上4.42元，沽盤不時出現大摩、富途、匯豐證券等。

 

　　投資者需要注意的是，一般而言，供股權的價值會在開盤首兩天定價稍高，但是由於供股權買賣時間相當有限，時間值會因時消耗，撇除投資市場對供股權的供、求因素，在考慮到領展正股股價波幅的帶動因素下，供股權的價值波幅會相對正股為大。

 

領展供股權今起買賣。(領展年報截圖)

 

　　以領展昨日收市價48.8元計，其供股權理論上值4.6元，但開市價出現大幅折讓，平均價約4元，當然，領展下跌，也是供股權下跌的原因之一。無可否認，由於供股權由今起，直至本月16日買賣，因為有時間限制，一般情況下，2915升跌幅度會較領展大。

 

掃入正股靈活性較高

 

　　領展於3月28日公布今次的供股分配結果，供股所得的股票，3月29日到手，3月30日起可以自由買賣。

 

　　以領展現價48.2元計算，2915現造3.93元，若果小投資者買入供股權參與供股，買入2915之100份要付出493元(已計算100元使費)，另加4420元，供股後每股成本價49.13元，掃入正股每股成本價49.2元(計算100元使費在內)，以此計，掃入正股的靈活性較高。

 

 領展供股權(02915)一分鐘走勢圖。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　由於供股之股份29日才到手，30日才可買賣，換言之，若投資者參與供股，領展於本月22日至29日即使炒上100元(只是假設)，參與供股之股份都無從沽出。

 

　　當然，有領展供股權的小股東則作別論，除非沽出2915，否則，以44.2元供股仍有折讓8%，長線收息，除笨有精。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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