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日本眾議院投票通過植田和男擔任下任日本央行行長

09/03/2023

　　日本眾議院周四(9日)投票通過由學者植田和男接替黑田東彥，擔任下一任日本央行行長。眾議院同時通過副行長候選人內田真一和冰見野良三的任命。參議院將於明日就該人事任命案投票。植田和男料將於4月9日接替黑田東彥；副行長將於3月20日上任。

 

 

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