日本眾議院投票通過植田和男擔任下任日本央行行長
09/03/2023
日本眾議院周四(9日)投票通過由學者植田和男接替黑田東彥，擔任下一任日本央行行長。眾議院同時通過副行長候選人內田真一和冰見野良三的任命。參議院將於明日就該人事任命案投票。植田和男料將於4月9日接替黑田東彥；副行長將於3月20日上任。
09/03/2023
日本眾議院周四(9日)投票通過由學者植田和男接替黑田東彥，擔任下一任日本央行行長。眾議院同時通過副行長候選人內田真一和冰見野良三的任命。參議院將於明日就該人事任命案投票。植田和男料將於4月9日接替黑田東彥；副行長將於3月20日上任。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2023 14:59
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2023 14:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/03/2023 14:40
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