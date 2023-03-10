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【虛幣世界】加密貨幣急跌好友遭斬倉，涉資逾3億美元

10/03/2023

　　加密貨幣受Silvergate Capital(SI)結束運營的消息而急瀉，根據Coinglass數據顯示，交易所Binance交易員損失了1.04億美元，其次是OKX損失7900萬美元，火幣損失4500萬美元，預計全球加密貨幣好友被斬倉金額涉及3億美元。


　　比特幣跌幅較為嚴重，在過去24小時內暴跌超過6%，其他山寨幣包括Doge及TRX跌幅顯著。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報20106.62元(美元．下同)，跌1.26%(24小時比較．下同)；以太幣現報1425.53元，跌0.82%；艾達幣報0.3052元，跌1.61%；瑞波幣報0.3677，跌0.78%。(ul)
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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