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《午市前瞻》恒指短期料穿萬九關 京東勿沾手 友邦可吼位分段買

10/03/2023

　　恒生指數半日收報19434，跌490點或2.46%，主板成交765.77億元。恒生中國企業指數報6485，跌164點或2.47%。恒生科技指數報3788，跌142點或3.61%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及京東集團-SW(09618)；騰訊控股收報333.8元，跌6.4元或1.88%，成交47.8億元；美團收報125.4元，跌4元或3.09%，成交37.67億元；京東集團-SW收報158.2元，跌21.1元或11.77%，成交32.03億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及京東集團-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及京東集團-SW。

 

(友邦網頁截圖)

 

曾永堅：恒指料繼續反覆向下


　　隔晚中概股在美股大跌，拖累港股表現。恒指今日低開344點，報19580，科技股顯著受壓，汽車及內房股亦跟隨下跌，恒指跌幅曾擴至逾500點。


　　港股本周持續走弱，短期會否下試19000關？椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，市場正重新評估美國加息步伐，聯儲局或需較長時間才開始減息，導致資金重新部署，加上中美關係轉趨緊張，在美國上市的中概股較敏感，拖累在港中概股表現。


　　他又指，恒指20天線於3月初跌穿50天線，指數其後多次挑戰20天線均未能突破該線收市，技術上已有所轉弱，今日裂口下跌，估計會繼續反覆走弱及測試19000以下水平。


京東短線難有較大反彈


　　京東集團(09618)公布，截至去年12月31日止未經審核年度純利104億人民幣，2021年度虧損36億元，每股盈利3.32元，派股息每股31美仙，股息總額約10億美元。至於非美國通用會計準則下純利282億元，升63.95%。股價今日低開近一成，早段跌幅曾擴至逾11%。


　　曾永堅表示，即使京東第四季表現稍優預期，成本控制做得不俗，惟收益仍不理想。他續指，集團宣布的百億補貼計劃，讓市場憂慮京東與競爭對手為了搶奪市場份額，陷入價格戰循環，預料影響集團今明兩年的毛利及盈利能力，中長線仍看得較淡。


　　他又指，京東今日裂口下跌，短線難有較大反彈空間，甚至下試上市低位138.9元，不建議投資者現時「接飛刀」。


友邦今年受惠通關復常


　　友邦(01299)亦公布截至2022年12月31日止年度全年業績，期內股東應佔純利2.82億美元，跌96.2%，每股盈利2仙挫96.8%，末期息每股113.40港仙增長5%。股價今日跟隨大市下跌，早段曾跌逾3%。


　　曾永堅指出，友邦去年業績表現一般，很大程度受制於內地較反覆的疫情，如今疫情已大大紓緩，內地逐步恢復通關及復常，相信今年集團業務將會改善。他續指，友邦的投資收益可觀，未來陸續在不同地方經營，有望提升盈利，對集團今年業績有幫助。


　　部署方面，曾永堅指友邦由去年12月至今仍處於橫行區內，今日股價跌幅雖然較多，但調整時間估計不會太長。他建議投資者可於80元以下分段吸納，中長線目標100元，以低於買入價12%作為止蝕位。

 

友邦去年少賺96%，股價今早最多曾跌4.5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2023 13:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/03/2023 13:00
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