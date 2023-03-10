【大行炒D乜】京東放榜真係咁曳？一表睇晒大行點評價
10/03/2023
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10/03/2023 10:25 《財資快訊》美電軟報７﹒８４９１，美元兌人幣軟報６﹒９６４２
|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2023 11:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2023 11:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2023 11:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/03/2023 11:20
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