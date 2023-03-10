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美國制裁5間中國公司，指其為伊朗提供無人機零部件

10/03/2023

　　美國宣布對五間中國企業和一名個人實施制裁，指他們幫助伊朗獲取無人機部件。根據美國財政部聲明，被制裁的中國企業來自杭州、深圳、桂林和香港，包括富陽市科拓機械有限公司、瑞文機械有限公司、桂林阿爾法橡塑科技有限公司、S&C Trade PTY和Shenzhen Caspro Technology；一名個人為S&C Trade員工Yuan Yunxia。


　　財政部指，這些企業向由伊朗國防部控制的伊朗飛機製造公司，供應無人機部件，而這些伊朗製無人機被俄羅斯用於對烏克蘭的行動，因此伊朗與烏克蘭平民傷亡有直接關係。其中，富陽市科拓機械有限公司為向伊朗飛機製造工業公司輸送包括輕型飛機發動機在內的至少數百萬美元零部件提供便利。這家伊朗企業是「沙希德-136」無人機的製造商，自2008年以來就受到美國制裁。


　　美國財政部又制裁另外39間來自伊朗、中國、香港和迪拜等地的公司和實體，指它們構成「影子銀行」網絡，協助受制裁的伊朗實體進入國際金融體系和出售石化產品，違反國際對伊朗實施的制裁。

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