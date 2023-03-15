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重回70,000既路途上，散戶必須具備的持貨心態 讓你達致財務自由！

15/03/2023

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在重回比特幣70000美金之前，睇緊文嘅讀者必須要先擁有正確嘅持貨態度。點解大家見到玩開比特幣嘅KOL或者幣圈朋友，好似可以一夜暴富，個個年紀輕輕就財務自由？如果你都想知道當中竅門嘅話，記住睇晒呢篇文章佢喇！

 

第一，要對比特幣有信念同信仰，比特幣係一樣新興科技嘅產品，屬於十分高風險嘅投資產品，但正所謂有危就有機，比特幣能夠用幾年時間將你嘅資產翻幾倍。相信傳統市場絕對唔能夠帶畀你呢個回報，而上一條片所講嘅四年循環，大家絕對要相信比特幣係能夠做得到，因為比特幣到而家只係面世咗10年有多嘅時間，進步嘅空間仲有好多。之前都講過，每次牛市嘅頂部都必定高過上一個牛市嘅頂部，如果大家對比特幣係持有信念嘅話，只要相信佢嘅升值空間同潛能，一定能夠持貨至少到70000美金樓上。

 

第二，唔使理會比特幣嘅短期波幅，比特幣係一樣高風險嘅投資產品，大家應該十分清楚明白，所以比特幣每天嘅波動是十分大。如果各位讀者係現貨持有者，我十分建議大家唔使理會比特幣嘅短期波幅，因為喺比特幣瘋狂嘅市場入面，一天升跌幅度可以達到20至30%，意思就係大家手持嘅比特幣資產，每天都有20至30%嘅上落。如果你係現貨嘅持有人，每日見到自己資產上落十分大嘅話，你嘅心態好容易崩潰，從而做出錯誤嘅決定。

 

所以，我勸喻大家唔好理會短期嘅波幅，只要大家清楚明白我們喺宏觀格局睇比特幣將會去到咩水平，大家心中便會有信心同信仰，去hold實大家手頭上嘅比特幣，從而賺取第一桶金！

 

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關於KT Club

 

KT Club由朱公子於2021年成立，主力提供加密貨幣場外交易服務以及提供加密貨幣教學服務。致力打造便捷，安全，實惠的線下加密貨幣買賣，定期舉辦新手教學講座，一對一專人教學，按客戶所需訂製個人化投資教學。客戶可隨時聯絡我們的專業團隊進行諮詢對話，全港獨有7×24服務，客戶無需親身到門市亦可隨時隨地享受安全、快速的加密貨幣買賣。本公司總部位於尖沙咀中港城，目前正在大力擴展，版圖將遍佈全港十八區，為更多客戶提供便利。我們的專業團隊擁有多年投資加密貨幣的經驗，熟悉市場運作流程，緊貼行內資訊，為一眾客戶帶來豐富的加密貨幣知識。

 

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