【兩會焦點】習近平連任主席展開第三個任期 韓正接捧國家副主席

全國人大全體會議3月10日上午選舉產生新一屆國家領導人，眾望所歸，習近平以2952票贊成、全票連任國家主席及中央軍委主席，是中國首位三度當選的國家主席，展開其第三個5年任期。

選舉完成後，習近平到台前，左手按著憲法，右手舉拳宣誓。(網上圖片)



宣布當選後，習近平起身向人大代表鞠躬致謝，並與旁邊的李強和趙樂際握手致意，全體代表起立鼓掌，掌聲持續約1分鐘。



韓正接替王岐山全票當選國家副主席



68歲的前政治局常委、常務副總理韓正，接替王岐山，同樣以全票當選國家副主席，將主要負責禮儀性的外事工作。



政治局常委趙樂際全票當選為第十四屆全國人大常委會委員長。14人當選為第十四屆全國人大常委會副委員長，其中，李鴻忠以2950票贊成，一票反對、一票棄權當選，其餘13人，包括王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提．扎克爾均全票當選為第十四屆全國人大常委會副委員長，劉奇當選為第十四屆全國人大常委會秘書長。

此次大會投票以一人一票、不記名方式選出，由電子選舉系統統計收回選票。(網上圖片)

選舉完成即進行憲法宣誓



此次大會投票以一人一票、不記名方式選出，每名代表獲發4張實體選票，由電子選舉系統統計收回選票。習近平率先將選票逐一放入票箱，接著是其餘6名中央政治局常委，中央領導和人大代表。各名代表投票期間，習近平多次和旁邊的政治局常委李強以及王滬寧輕鬆交談。



選舉完成後，現場奏唱國歌，習近平隨即到台前宣誓就任。他左手按著憲法，右手舉拳宣誓，誓詞為「忠於中華人民共和國憲法，維護憲法權威，履行法定職責，忠於祖國、忠於人民，恪盡職守、廉潔奉公，接受人民監督，為建設富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國努力奮鬥。」

選舉完成後，隨即進行憲法宣誓儀式。(網上圖片)



習近平1953年6月15日於北京出生，籍貫是陝西富平。他1974年加入中國共產黨，是首位在中華人民共和國成立後出生的中共最高領導人。分別於2013年、2018年首次和第2次當選中國國家主席、國家軍委會主席。2018年憲法更改，取消國家主席連任不得超過兩屆的限制，他亦開始第三屆連任之路。



回顧習近平前兩次當選國家主席票數，2013年3月14日第十二屆全國人大一次會議，習近平得票率為99.86%，以2952票贊成、1票反對、3票棄權當選為國家主席、中央軍委會主席。2018年3月17日在中國第十三屆全國人大會一次會議，有2970位人大代表出席，習近平得票率為100%，全票當選國家主席、中央軍委會主席。



撰文:經濟通駐京記者黃燕明北京專電

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