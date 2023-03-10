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【港元定存】中銀1個月短存享4.8厘　招商永隆一年4.35厘

10/03/2023

　　美國聯儲局主席鮑威爾日前出席國會聽證會「放鷹」，市場關注美聯儲加息會再度提速，本港銀行亦陸續上調港元存息，當中不乏4厘之選。

 


　　中銀香港(02388)的全新客戶成功透過中銀香港手機銀行應用程式開戶，可享1個月港元定存年利率4.8厘，存入金額限1萬元至10萬元，額滿即止。以上限10萬元計，1個月可賺息400元。


　　長息重返4厘，當中招商永隆最新12個月和6個月定存息分別為4.35厘和4.1厘，起存額為10萬元，適用於新客戶透過分行辦理。


　　東亞銀行(00023)最新12個月定存息達4厘，而6個月和3個月的年利率分別為3.85厘和3.6厘，惟起存要求達200萬元，適用於全新「顯卓私人理財」客戶透過分行辦理。


　　發鈔銀行方面，渣打為全新「優先理財」或「優先私人理財」客戶提供6個月年利率4厘的定存息，起存額為50萬元，上限200萬元。


　　大眾銀行12個月定存也有4厘高息，以起存額50萬元計，1年賺息2萬元，並沒有新客戶和新資金要求。

　
　　表列各大銀行定存息率：
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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