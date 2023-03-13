  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】USDC波動牽連比特幣，在Coinbase上有較高溢價

13/03/2023

　　消息指，矽谷銀行的危機以及由此導致的全球第二大與美元掛鉤的穩定幣USDCoin (USDC) 的波動，導致比特幣 (BTC)在加密貨幣交易所Coinbase (COIN)上的交易價格相對較高。


　　分析公司CryptoQuant追踪的數據顯示，比特幣的Coinbase溢價指數——衡量BTC在美國Coinbase上以美元計價的價格(BTC/USD)，以及比特幣在Binance上的tether計價價格 (BTC/USDT) 之間的價差，上漲至 0.8，為2020年3月以來的最高水平。而比特幣在Coinbase 上的溢價交易，通常被認為對來自美國機構和經驗豐富交易員，造成更大購買壓力。　

　
　　業內人士指出，由於USDC的交易價格低於其掛鉤匯率，比特幣在Coinbase上的價格似乎更高，因此比特幣的現貨市場需要進行調整以反映當前的USDC價格。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報22434.51元(美元．下同)，升1.98%(24小時比較．下同)；以太幣現報1609.86元，升1.87%；艾達幣報0.3384元，升2.61%；瑞波幣報0.3733，升0.54%。(ul)
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

128.300

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

159.600

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

129.900

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 128.300
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 159.500
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 129.600
  • 00175 吉利汽車
  • 9.210
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 84.600
股份推介
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 35.350
  • 目標︰$40.20
  • 00434 博雅互動
  • 0.540
  • 目標︰$1.30
  • 00322 康師傅控股
  • 13.360
  • 目標︰$14.00
  • 02343 太平洋航運
  • 3.540
  • 目標︰$3.78
  • 00327 百富環球
  • 7.080
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.800
  • 00700 騰訊控股
  • 340.400
  • 00941 中國移動
  • 63.000
  • 00001 長和
  • 47.600
  • 00005 滙豐控股
  • 55.400
報章貼士
  • 01910 新秀麗
  • 21.000
  • 目標︰$22.50
  • 00763 中興通訊
  • 23.300
  • 目標︰$26.00
  • 02380 中國電力
  • 3.210
  • 目標︰$3.60
熱炒概念股
即時重點新聞

13/03/2023 07:50  《國金頭條》矽谷銀行倒閉恐現雷曼危機，三大美指齊挫納指跌2%

13/03/2023 08:03  【兩會焦點】李強當選國務院總理，今記者會首亮相

13/03/2023 07:53  中國移動(00941)料去年派息率升，今年派息率逾70%

13/03/2023 07:53  《國企紅籌》中興通訊(0763)去年純利升19%，派息40分

13/03/2023 07:53  嗶哩嗶哩(09626)股份獲納入滬深港通，今起生效

13/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒３億元，買理想沽小米

13/03/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升聯想至買入，星展唱好水泥股

10/03/2023 17:27  《嚟緊炒Ｄ乜》小鵬汽車下周派全年度業績，中線目標價６９銀

10/03/2023 16:40  《財資快訊》美電升報７﹒８４９８，美元兌人幣軟報６﹒９６５６

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

矽谷銀行倒閉恐現雷曼危機，三大美指齊挫納指跌2%
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】USDC波動牽連比特幣，在Coinbase上有較高溢價
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》習近平展開第三個任期　人民幣回升　滬指五連跌
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

操出最強Body 劉穎鏇大曬蜜桃臀吸收視
人氣文章

時事要聞

牙醫公營「綁3年」未定案 盧寵茂盼業界勿感嚴苛
人氣文章

健康解「迷」

城大研究！LH1蛋白質是加快肝癌、胰臟癌擴散元兇！醫學界期望結果有助改進癌症診斷、研發新藥
DIVA CHANNEL
人氣文章

酒意人生．梁淑意

馬德拉莊園考察之旅！如何「訓練」葡萄結出最理想果實？葡萄整枝管理要做得好
人氣文章

遊於藝．Bosco Hong

駭人肢解案：名媛Abby Choi前夫家人能否繼承龐大資產？藝術品繼承權問題又如何處理？
人氣文章

Beauty

口罩令撤銷！絕美唇妝再登場！小資女必收唇膏推薦：MAC零感鎖色啞緻唇釉、Nars全新空氣絲絨唇釉、MAKE UP FOR EVER絲絨裸感唇膏
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肝血足腎氣夠就會聰明！補腎養肝「姬松茸合桃蓮子雞腳湯」，考試季節啱飲！
人氣文章
卡斯爾曼氏症 │ 死亡率較癌症高！罕見淋巴細胞增生病，6大症狀易與其他病混淆
人氣文章
芬蘭最新研究：「酰化花青素」可減低二型糖尿病風險！哪些紫色澱粉食物、蔬菜可找到？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2023 09:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2023 09:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2023 09:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/03/2023 09:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/03/2023
矽谷銀行倒閉恐現雷曼危機，三大美指齊挫納指跌2%
人氣文章財經熱話13/03/2023
【虛幣世界】USDC波動牽連比特幣，在Coinbase上有較高溢價
人氣文章中國故事10/03/2023
《神州經脈》習近平展開第三個任期　人民幣回升　滬指五連跌
人氣文章財經熱話10/03/2023
《嚟緊炒D乜》小鵬汽車下周派全年度業績　中線目標價69銀
人氣文章專訪10/03/2023
【專訪】野村陸挺：內房持續復甦　須紮根未來城市化方向（有片）
人氣文章中國故事10/03/2023
【兩會焦點－專訪】中手游冼漢迪：冀放寬港人投資互聯網企業限制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金