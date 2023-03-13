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矽谷銀行倒閉恐現雷曼危機，三大美指齊挫納指跌2%

13/03/2023

　　上周五(10日)美股三大指數齊跌，道指跌345.22點或1.07%，收報31909.64點；標普500指數跌56.73點或1.45%，收報3761.59點；納指跌199.47點或1.76%，收報11138.89點。


　　美國勞工部公布2月份非農就業報告，非農職位增加31.1萬，遠較預期的20.5萬為佳，當中私營企業新增職位為26.5萬，失業率上升0.2個百分點至3.6%。另外，2月平均時薪按年升幅由4.4%擴大到4.6%，略低於預期的4.7%，按月升幅則由0.3%放緩至0.2%。就業數據表現強勁令市場對聯儲局3月份加息50基點的預期再次升溫，根據CME FedWatch Tool的預測，3月份加息到5至5.25厘機會率，由之前的40.2%升至68.3%。

耶倫:美國銀行系統仍具韌性

　　然而，SVB集團旗下矽谷銀行(Silicon Valley Bank,SVB)上周四被迫沽出手持債券籌集資金，令其產生18億美元的虧損，而且集資失敗，結果該銀行被加州金融保護與創新部(DFPI)關閉，並交由聯邦存款保險公司(FDIC)接管，令其成為2008年金融海嘯以來最大宗的銀行倒閉案。


　　資金流入美債避險，2年期美國國債孳息率在兩天急跌近48個基點，收報4.5925厘；10年期國債孳息率亦下跌28.5個基點，收報3.704厘。美國財長耶倫上周五強調，美國銀行系統仍然充滿韌性，且已召集了各監管機構商討矽谷銀行的問題，包括聯儲局、FDIC及貨幣監理署(OCC)，她更表示對銀行業監管充滿信心。另外，耶倫表示美國政府不會出手拯救SVB。


　　然而，美國聯邦政府最終出手，讓矽谷銀行(SVB)存戶今天(13日)起可提取存款。另外，總部位於紐約的Signature Bank亦因發生類似系統性風險而被接管，該行所有存戶都保持完整。


　　部分資金流入金市避險，現貨金上周五升37美元，收報每盎司1867.83美元，4月交收之紐約期金上升32.6美元或1.8%，收報每盎司1867.20美元。5月交收期銀上升34美仙或1.7%，收報每盎司20.5美元。

金油反彈美匯微跌

　　油價仍然受到加息（經濟向好）及衰退（高息打擊經濟）的拉扯，整體上，紐油維持在每桶70至80美元上落。上周五4月交收的WTI期油上升96美仙或1.3%，收報每桶76.68美元，5月交收之布蘭特期油亦上升1.19美元或1.5%，收報每桶82.78美元。


　　外匯市場又是另一光景。新增非農職位回復到之前的數字，失業率上升及薪酬按月升幅輕微放緩，反而成為市場將美元好倉獲利了結的藉口，美匯指數在就業數據公布後急跌，由公布前的105.14急跌至104.13後才回穩，其後反彈至104.64收市。


　　歐元兌美元升0.6%，收報1.0643；美元兌日圓跌0.85%，收報134.97；英鎊兌美元升0.9%，收報1.2031；美元兌瑞郎跌1.19%；澳元兌美元跌0.18%，收報0.6577；紐元兌美元升0.56%，收報0.6131；美元兌加元微跌0.02%，收報1.3824。

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