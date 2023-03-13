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溫傑：矽谷銀行爆煲料對港股影響不大　憧憬兩會後推新措施托市

13/03/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　美國聯邦存款保險公司(FDIC)宣布，加州監管機構已將陷財困的矽谷銀行(SVB)關閉，並接管其資產，以保護存戶資金安全，拖累外圍股市全線挫逾1%，本身已處弱勢的港股，受累程度有多大？勢將對市場造成「雷曼事件」般的巨大衝擊？多間仍未錄得盈利的生物科技公司涉與矽谷銀行有業務往來，這批公司的資金恐成「孤兒仔」？汽車股近期減價潮不斷，連行業龍頭特斯拉 (TSLA)年內亦二度減價，反映了甚麼情況？料減價潮對汽車股的衝擊還會持續多久？

 

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