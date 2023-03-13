  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【兩會焦點】李強當選國務院總理，今記者會首亮相

13/03/2023

　　第十四屆全國人大一次會議第四次全體會議11日上午舉行，中央政治局常委排名第二的李強，以2936票贊成，3票反對，8票棄權，如外界預期當選國務院總理。


　　李強在當選後站立向代表鞠躬致謝，先後與國家主席習近平，及到場的前任總理李克強握手；隨後習近平再與李克強握手致意。


　　此外，在投票過程中，習近平多次同坐在其左側的李強、以及右側的趙樂際、韓正交談。李克強在點票的中場休息後到場。

今將出席記者會

　　李強二十大後在中央政治局常委排名第二，先後主政過浙江、江蘇和上海等東部沿海發達地區，曾經提出特色小鎮建設，被外界認為其重視民營經濟政策，肩負重振中國經濟重任。他也是自周恩來以後，首個未擔任過副總理，從直轄市一把手直接進入中央的國務院總理。


　　李強將在全國人大結束時舉行的新聞發布會上首次以總理的身份公開露面。人大會議新聞中心表示，今日人大會議閉幕後，國務院總理李強將在人民大會堂三樓金色大廳，出席記者會並回答中外記者提問。

多國總理發賀函

　　新加坡總理李顯龍總理發賀函，祝賀李強出任國務院總理。李顯龍指出，新中兩國有悠久又多面向的聯繫，雙邊互利合作的實質內容和志向不斷擴大，在包括兩國有共同利益的新領域如數碼和綠色經濟等，加強新中合作的廣度和深度。他並提到兩國在蘇州、天津和重慶的3個政府間合作項目是兩國共同成就的成功例子。


　　俄羅斯總理米舒斯京，祝賀李強當選；米舒斯京在賀電中指，兩國正在擴大經貿合作，實施能源、工業和高科技領域的大型合作項目。已經準備好在今年俄中政府首腦定期會晤期間，與李強進行會談。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

346.200

異動股

09626

嗶哩嗶哩－Ｗ

165.700

異動股

00883

中國海洋石油

12.020

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 346.400
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 166.200
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.020
  • 02333 長城汽車
  • 8.490
  • 00728 中國電信
  • 4.400
股份推介
  • 01913 普拉達
  • 54.650
  • 目標︰$70.00
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 36.050
  • 目標︰$40.20
  • 00434 博雅互動
  • 0.520
  • 目標︰$1.30
  • 00322 康師傅控股
  • 13.400
  • 目標︰$14.00
  • 02343 太平洋航運
  • 3.470
  • 目標︰$3.78
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.800
  • 00700 騰訊控股
  • 346.400
  • 00941 中國移動
  • 64.100
  • 00005 滙豐控股
  • 55.750
  • 00388 香港交易所
  • 325.400
報章貼士
  • 01910 新秀麗
  • 20.850
  • 目標︰$22.50
  • 00763 中興通訊
  • 24.200
  • 目標︰$26.00
  • 02380 中國電力
  • 3.210
  • 目標︰$3.60
熱炒概念股
即時重點新聞

13/03/2023 11:11  【兩會焦點】李強:達到5%左右經濟增長目標非容易事

13/03/2023 09:46  【矽銀爆雷】本港13隻相關股份，騰盛博藥跌1.52%

13/03/2023 09:24  恒指高開91點報19411，網易升3%，騰訊漲2.7%

13/03/2023 09:09  【矽銀爆雷】匯控(00005)據報研究競購矽谷銀行英國分行

13/03/2023 08:34  【企業盈警】碧桂園(2007)料年度盈轉虧55億至75億人幣

13/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒３億元，買理想沽小米

13/03/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升聯想至買入，星展唱好水泥股

10/03/2023 17:27  《嚟緊炒Ｄ乜》小鵬汽車下周派全年度業績，中線目標價６９銀

13/03/2023 09:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８４８７，美元兌人幣跌報６﹒９０６３

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

【兩會焦點】李強當選國務院總理，今記者會首亮相
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫傑：矽谷銀行爆煲料對港股影響不大　憧憬兩會後推新措施托市
人氣文章

新聞>財經熱話

矽谷銀行倒閉恐現雷曼危機，三大美指齊挫納指跌2%
品味生活
生活
人氣文章

邵看新經濟．邵志堯

房地產科技｜抖音賣樓成新趨勢？KOL變地產專家！每周做Live比傳統廣告更吸客？一次過睇中港兩地成功個案
人氣文章

玩樂 What’s On

天文台3月推開放日！免費入場參觀總部 +了解天氣預報工作！即睇登記時間、方法！
人氣文章

著數速遞

平食雪糕 | Häagen-Dazs兩大限時優惠！今個星期買雪糕勁減$38/ 指定時間做一件事雙球雪糕買一送一
DIVA CHANNEL
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

在辦公室「那個」是需求大，還是貪圖刺激？性上癮與一池死水二選一，你點揀？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

3大星級名廚聯手！高級精緻拉丁美洲菜：鮮味燉加勒比海龍蝦、層層口感平原雞飯、濃香阿根廷牛扒，驚喜開眼界
人氣文章

Art & Living

葵涌邨垃圾房的Art Corner：生活的藝術？藝術的生活？追求美只是人類的天性
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會｜測試28款雲耳、雪耳、白背木耳！4成雪耳等菌類含除害劑，「價真棧」最多！全部含金屬污染物！浸泡不當小心中毒（附詳細評分）
人氣文章
乾眼症狂標眼水無法入睡勁慘！乾眼分缺水型、蒸發型兩類！愛美女生常做這件事，易令瞼板腺堵塞引發眼乾
人氣文章
癌症是如何形成的？細胞分裂出錯！港大成功破解防止DNA受損機制，有助研發抗癌新藥
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2023 11:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2023 11:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2023 11:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/03/2023 11:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事13/03/2023
【兩會焦點】李強當選國務院總理，今記者會首亮相
人氣文章開市Good Morning13/03/2023
溫傑：矽谷銀行爆煲料對港股影響不大　憧憬兩會後推新措施托市
人氣文章財經熱話13/03/2023
矽谷銀行倒閉恐現雷曼危機，三大美指齊挫納指跌2%
人氣文章財經熱話13/03/2023
【虛幣世界】USDC波動牽連比特幣，在Coinbase上有較高溢價
人氣文章中國故事10/03/2023
《神州經脈》習近平展開第三個任期　人民幣回升　滬指五連跌
人氣文章財經熱話10/03/2023
《嚟緊炒D乜》小鵬汽車下周派全年度業績　中線目標價69銀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金